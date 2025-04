Inter in semifinale di Champions League! Pareggio con il Bayern Monaco, ora un ostacolo spagnolo

L’Inter si è qualificata alle semifinali della Champions League, pareggiando per 2-2 contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale andato in scena di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano. I Campioni d’Italia hanno fatto valere il successo per 2-1 ottenuto settimana scorsa in Germania e possono così proseguire la propria avventura nella massima competizione europea, dove ora se la dovranno vedere con gli spagnoli del Barcellona. Dall’altra parte del tabellone, invece, i francesi del PSG affronteranno gli inglesi dell’Arsenal, che hanno pareggiato per 1-1 contro il Real Madrid dopo aver vinto l’andata per 3-0.

LA CRONACA DI INTER-BAYERN MONACO

Inzaghi ha puntato sul 3-5-2 con Sommer tra i pali protetto da Pavard, Acerbi e Bastoni; chiavi del centrocampo affidate a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian e Dimarco sugli esterni; tandem offensivo composto da Lautaro e Thuram. Kompany replica con il 4-2-3-1: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

Dopo una fase di studio sono i tedeschi a rendersi pericolosi: al 12′ Olise ha un’ottima occasione davanti a Sommer, ma Bastoni si prodiga in un recupero provvidenziale. I neroazzurri sono molto accorti e attorno alla mezzora hanno un paio di occasioni: al 29′ Thuram manca di un soffio il pallone sul secondo palo dopo la punizione battuta di Dimarco, poi al 33′ Calhanoglu spedisce a lato di poco.

Si va negli spogliatoi sullo 0-0, poi la partita si accende in avvio di ripresa. Il Bayern Monaco passa in vantaggio al 52′: Kane controlla in area su invito di Goretzka, Barella concede troppo spazio e l’attaccante incrocia benissimo. La reazione dell’Inter è perentoria e nel giro di tre minuti ribalta il risultato: al 58′ Lautaro Martine risolve un’azione confusa sugli sviluppi del corner battuto da Dimarco e poi al 61′ Pavard stacca di testa sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu e porta avanti i padroni di casa.

Al 72′ Inzaghi inserisce Carlos Augusto per Dimarco, l’Inter prova a coprirsi ma al 76′ i bavaresi riaprono tutto con un bel colpo di testa di Dier: 2-2 e ultimo quarto d’ora a disposizione per i tedeschi per trovare la rete che spedirebbe la contesa ai supplementari. Inzaghi toglie Lautaro Martinez all’81mo minuto e butta nella mischia Taremi, i tedeschi insistono con gli ingressi di Pavlovic e Coman. Al 91′ Kane spaventa l’Inter, poi nel finale le squadre sono stanche e l’Inter festeggia la qualificazione alle semifinali.