Atletica, Sara Nestola firma la rimonta impetuosa: bronzo agli Europei di corsa su strada!

Sara Nestola ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella mezza maratona che ha aperto gli Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione di questa competizione continentale. L’azzurra si è resa protagonista di un finale davvero meraviglioso e in continua spinta, riuscendo così a meritarsi il terzo gradino del podio a Lovanio (Belgio), dove si è corso sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C.

La 23enne emiliana era infatti transitata in sesta posizione al decimo chilometro (33:48) e al quindicesimo (50.59), poi ha intensificato l’azione e ha recuperato un paio di posizioni, riuscendo così a portarsi al quarto posto alla fotocellula del ventesimo chilometro (1h07:50). L’azzurra sembrava doversi accontentare del piazzamento di rilievo e invece nel finale l’olandese Diane van Es, che aveva fatto gara di testa, è andata in crisi e non è nemmeno riuscita a tagliare il traguardo.

Sara Nestola, allenata da Stefano Baldini (Campione Olimpico di Atene 2004 nella maratona) e argento sui 10.000 metri agli Europei Under 23 nel 2023, ha festeggiato il bronzo con il crono di 1h12:22, terzo tempo della sua carriera sui 21,097 km (lo scorso anno si espresse in 1h11:16 a Siviglia e 1h12:16 a Udine) ottenuto su un percorso esigente caratterizzato da lievi tratti in salita nella parte conclusiva.

Nelle prime battute erano state le belghe Juliette Thomas e Chloé Herbiet, l’olandese Diane van Es e la tedesca Esther Pfeiffer a fare la differenza. Thomas, van Es e Herbiet sono transitate in 33:16 al decimo chilometro, staccando Pfeiffer e incominciando una sfida tattica in vista della seconda parte di gara. Le tre contendenti hanno proseguito insieme senza farsi del male con cambi di ritmo e transitando al quindicesimo chilometro in 50:26.

Herbiet ha rotto gli indugi nei pressi del diciottesimo chilometro e si è involata verso la vittoria (1h11:39), Thomas ha completato la doppietta delle padrone di casa (1h11:53), mentre van Es ha pagato dazio. Quarta la spagnola Meritxell Soler (1h12:35) davanti all’ucraina Mariia Mazurenko (1h12:47). Rebecca Lonedo ha chiuso al settimo posto (1h13:39), Nicole Reina 17ma (1h15:07). Gli Europei di corsa su strada si concluderanno domani (domenica 13 aprile) con la disputa delle prove sui 10 km (Nadia Battocletti andrà a caccia della medaglia d’oro) e delle maratone.