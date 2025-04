Atletica, Italia bronzo a squadre nella mezza maratona degli Europei su strada! Chiappinelli 5°, Gressier dominatore

A Lovanio (Belgio) si sono aperti gli Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione della competizione continentale su asfalto. Ad aprire le danze nel Brabante fiammingo sono state le mezze maratone, corse sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C. Jimmy Gressier era il grande favorito e ha rispettato il pronostico sui 21,097 km riservati agli uomini, imponendosi in maniera autorevole al termine di una gara condotta in testa fin dalle prime battute.

Il francese ha imposto un ritmo sostenuto già in partenza e dopo un chilometro è scappato via insieme al connazionale Valentin Gondouin, al norvegese Awet Nftalem Kibrab e all’irlandese Efrem Gidey. Il transalpino ha messo a dura prova la resistenza dei propri compagni di fuga e al terzo chilometro sembrava poter andare via da solo, ma con un grande sforzo Kibrab e Gidey sono riusciti a rientrare.

Il 27enne, che nelle scorse settimane ha siglato il record europeo dei 5 km su strada (12:57) e dei 5000 metri indoor (12:54.92), era visibilmente il più in forma e al quinto chilometro è rimasto solo con lo scandinavo, staccandolo definitivamente a un terzo di gara. A quel punto è iniziata la sfida personale con il cronometro, con l’obiettivo di migliorare il proprio personale di 59:46 e magari attaccare il record europeo (59:13, siglato dallo svizzero Julien Wanders nel 2019).

Jimmy Gressier è transitato ai 10 km in 27:50 con un vantaggio di quindici secondi nei confronti di Kibrab e ha insistito nella propria azione, mostrando una bella fluidità nel gesto e passando in 42:07 al quindicesimo chilometro. Serve un gran finale per raggiungere gli obiettivi cronometrici, un paio di tratti in leggera salita rendono impossibile l’attacco al primato continentale ma il transalpino migliora di un secondo il personale, vincendo la mezza maratona con il crono di 59:45.

Si tratta dell’alloro più prestigioso della carriera per il francese, che nel proprio palmares vanta l’oro a squadre e il bronzo individuale agli Europei di cross nel 2021 e la doppietta 5000-10000 nella rassegna continentale riservata agli under 23 nel 2019. Medaglia d’argento per il norvegese Awet Nfatlem Kibrab (1h01:08), bronzo al collo dell’altro francese Valentin Gondouin (1h01:54), che è rientrato sull’irlandese Efrem Gidey e lo ha battuto in volata (1h01:55).

Ottimo quinto posto per Yohanes Chiappinelli (1h02:11), primatista italiano di maratona che è risultato brillante anche nel finale e ha ottenuto un risultato di prestigio. Gli altri italiani: Ahmed Ouhda 14mo (1h02:58), Xavier Cheverier 17mo (1h03:33), Pasquale Selvarolo 19mo (1h04:02), Alberto Mondazzi 35mo (1h07:38). L’Italia ha così conquistato la medaglia di bronzo con il tempo complessivo di 3h08:42, salendo così sul terzo gradino del podio alle spalle della Francia (3h04:38) e della Spagna (3h07:30).