L’ex allenatore di Roger Federer traccia le differenze tra Alcaraz e Sinner

La settimana del tennis mondiale è iniziata con un aggiornamento di classifica importante, ovvero Carlos Alcaraz n.2 del mondo e inseguitore di Jannik Sinner. Lo spagnolo sembrerebbe essersi messo alle spalle le difficoltà che avevano caratterizzato il suo percorso e sull’amata terra rossa si è ritrovato. Il successo nel Masters1000 di Montecarlo potrebbe rappresentare, quindi, uno snodo importante.

Ai microfoni di Tennis Channel, ne ha parlato l’ex allenatore di Roger Federer, Paul Annacone: “A tutti noi piace trarre conclusioni affrettate quando grandi giocatori come Carlos Alcaraz incontrano ostacoli e dimentichiamo quanto sia giovane lo spagnolo. E spesso dimentichiamo anche la dinamica completa della sua personalità, sia come persona che come giocatore“, ha puntualizzato.

“Penso che storicamente, Carlos Alcaraz avrà un po’ più di alti e bassi rispetto a Jannik Sinner perché ha tantissima varietà. Grazie alla sua personalità, avanza, rimane indietro, tira palle corte, è capace di ribaltare lo scambio quando è attaccato, tira vincenti. Quindi, avrà un andamento altalenante in misura maggiore di Sinner, che è in fase di stop in questo momento per la nota vicenda che lo riguarda“, ha sottolineato Annacone.

E ancora: “Le punte dello spagnolo a mio avviso sono un po’ più alte dell’italiano, ma penso anche che il livello medio di gioco di quest’ultimo sia migliore dello spagnolo“.