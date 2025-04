Sara Curtis vola nei 50 stile libero a Riccione! Record italiano negli Assoluti di nuoto

Le promesse vanno mantenute. Sara Curtis, indirettamente, aveva fatto capire che il suo incedere regale in acqua avrebbe avuto un seguito. La 18enne piemontese è sempre più il personaggio di questi campionati italiani di nuoto a Riccione e le batterie dei 50 stile libero ne sono state una chiara dimostrazione.

Dopo aver conquistato i titoli nei 50 dorso e soprattutto nei 100 sl, stabilendo nell’atto conclusivo il nuovo record italiano di 53.01 (migliorando il primato di Federica Pellegrini di 53.18 a Roma nel 2016), c’erano delle aspettative su quello che avrebbe fatto l’allieva di Thomas Maggiora nell’unica vasca dello stile libero, la sua distanza preferita.

La classe 2006 del Bel Paese si presentava ai blocchi di partenza come la detentrice del record nazionale di 24.56 e si voleva far vedere di essere a un altro livello già dalle heat mattutine. Detto, fatto, visto che nella piscina si è tramutato in realtà il primato in 24.52, con un miglioramento di 0.04.

Vedremo nell’atto conclusivo pomeridiano, visto che Silvia Di Pietro cercherà di impensierirla. La romana ha concluso in seconda posizione nelle batterie, nell’overall, in 25.12, e proverà a lanciare il guanto di sfida. Curtis, comunque, potrebbe avere le possibilità di migliorare ancora e di volare ai Mondiali di Singapore.