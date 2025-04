LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis ci riprova nei “suoi” 50! C’è D’Ambrosio sui 200

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Mondiali di Singapore con un evento fondamentale in chiave qualificazione. Una quarta giornata quella odierna che presenta gare molto interessanti con tante star azzurre in vasca. All’appello, però, mancano due medagliati olimpici come Thomas Ceccon, impegnato in Australia, e Gregorio Paltrinieri presente ieri come spettatore interessato a Riccione ma con l’interesse per ora rivolto alla vasca lunga. Sono i primi Campionati Italiani con la proiezione olimpica anche per i 50 dorso, rana e farfalla e da queste gare cambieranno diverse prospettive in chiave Los Angeles 2028: gli specialisti della velocità torneranno a occuparsi soprattutto delle gare preferite e in Italia gli specialisti non mancano.

Nei 100 farfalla Michele Busa e Simone Stefanì occupano i primi posti nelle iscrizioni, entrambi con tempi inferiori ai 51 secondi (tempi convertiti da vasca corta) ma la loro condizione attuale non sembra lasciare intravedere crono eccellenti. Il punto di riferimento rimane Federico Burdisso, che con il suo record personale di 51.39 è uno dei pochi italiani che potrebbe scendere a Riccione sotto il tempo limite per Singapore. Alberto Razzetti è iscritto in questa gara con un tempo di 51.93, ma non ha gareggiato in vasca lunga in questa distanza durante la stagione attuale. Nonostante ciò, gli occhi sono puntati sul quattro volte finalista olimpico per valutare i progressi fatti negli ultimi mesi in Australia, con il St. Peters Western Swim Club di Brisbane. Con lo stop di Panziera, si riapre completamente la corsa al titolo e al pass mondiale nei 100 dorso. A guidare le iscrizioni c’è Erika Gaetani, vincitrice dell’edizione 2024 con un solido 1:00.58. La sua principale avversaria sarà Sara Curtis, che con il suo 1:01.57 resta vicina alla barriera del minuto. Questa gara è fondamentale anche per la composizione della 4×100 mista femminile: è necessaria una dorsista in grado di aprire la staffetta sotto il minuto per avere possibilità di raggiungere la finale mondiale.

Nei 200 dorso la battaglia che doveva essere a due a due, tra Lorenzo Mora, sempre presente e sempre in testa alle graduatorie stagionali, e Matteo Restivo, il medico friulano di stanza a Firenze che vuole continuare a dare battaglia dopo un 2024 leggermente al di sotto di quanto si aspettava, si apre ad un paio di giovani molto interessanti come Christian Bacico, due ori finora a Riccione, e Daniele Del Signore. Un occhio va messo anche su Alessandro Acampora, anni 16, che molto bene ha fatto ai Criteria. La distanza lunga della farfalla donne entra in una nuova fase. A guidarla c’è Paola Borrelli, seguita da Roberta Piano Del Balzo e Antonella Crispino. Nessuna delle tre ha ancora abbattuto il limite per Singapore, ma la lotta per il titolo nazionale e per un possibile ripescaggio tecnico è ancora aperta. La finale A sarà cruciale anche per chi ambisce a inserirsi in un contesto internazionale, con la possibilità di raggiungere obiettivi a livello globale.

Nei 200 rana maschili agli Assoluti di Riccione spicca l’iscrizione di Nicolò Martinenghi, alla prima uscita stagionale sulla distanza. Il suo tempo di riferimento è il 2:10.09 con cui ha vinto il titolo italiano nel 2024: il pass per i Mondiali di Singapore (2:09.68) non è lontano. Alle sue spalle si profila una lotta interessante tra veterani e volti emergenti. Christian Mantegazza, oro ai Criteria nei Cadetti con un brillante 2:06.52 in corta, ha nuotato 2:11.65 in lunga lo scorso febbraio, segnale di una crescita promettente. Tra gli outsider anche Fusco, Giorgetti e Pinzuti, tutti a caccia di un posto al sole. Nei 50 stile libero fari puntatissimi su Sara Curtis, nata nel 2006, che migliorato il record di Federica Pellegrini nei 100 stile ieri e oggi promette scintille. Il suo primato personale in vasca lunga è di 24.56 ma è destinato a resistere poco. Seguono atlete come Tarantino, Cocconcelli, e Emma Virginia Menicucci, tutte con tempi che variano tra 25.1 e 25.5. Tra le altre, spiccano anche Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini, che si trovano a lottare per una posizione di rilievo, ma con tempi che non superano i 25.5 secondi.

Nei 200 stile libero la corsa al pass mondiale è molto complicata: il limite fissato a 1:45.7 impone una prova di altissimo livello. Il record italiano (1:45.67 di Filippo Megli) resta il riferimento, ma non è utopia. A guidare la starting list è il classe 2007 Carlos D’Ambrosio, che dopo l’Olimpiade di Parigi e i 5 titoli ai Criteria (con tanto di nuovo record italiano), si presenta in forma strepitosa con un personale di 1:46.69. Tra i rivali principali c’è il campione uscente Alessandro Ragaini, autore l’anno scorso di un ottimo 1:45.83: se sarà al top, può puntare al colpaccio. Occhio poi all’esperienza di Filippo Megli, reduce dal bronzo mondiale in corta con la 4×200 e sempre regolare intorno ai suoi standard. In corsa per le medaglie anche Giovanni Caserta, che ha già dimostrato di valere 1:46.85.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si incomincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30 con il pre-session delle finali juniores. Buon divertimento!