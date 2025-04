La favola Brooksby domina contro Tiafoe e vince l’ATP di Houston

Si chiude con il lieto fine la favola di Jenson Brooksby. Il numero 507 del mondo, terzo giocatore dal ranking più basso a portare a casa un torneo, domina 6-4 6-2, in un’ora e ventisette minuti, Frances Tiafoe e vince, con pieno merito, il torneo ATP di Houston.

Brooksby parte a mille, ottiene il break nel secondo game e vola sul 4-0 togliendo a zero il servizio all’avversario in gioco chiuso dalla micidiale risposta di diritto. Il parziale di 19 punti a 4 è eloquente, Tiafoe però si scuote, colleziona quattro punti di fila per recuperare uno dei due break subiti, dimezza lo svantaggio con il turno di servizio del 4-2 e riapre la partita togliendo, ai vantaggi, la battuta all’avversario per il 4-3. La testa di serie numero due completa la rimonta con il 4-4 e nel nono gioco si conquista una palla break che però non sfrutta consentendo all’avversario di salire sul 5-4, prologo della chiusura del decimo game nel quale Brooksby chiude i conti con una spettacolare volee di rovescio.

Il numero 507 inaugura la seconda frazione tenendo il servizio a 0. Il numero diciassette del mondo conquista, a 30, l’1-1, il suo rivale chiude il game del 2-1 con una deliziosa smorzata di rovescio. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio fino al sesto game quando il tennista californiano conquista il break ai vantaggi con un clamoroso passante di rovescio per il 4-2. Il nativo di Sacramento vede il traguardo sempre più vicino, difende il servizio a 15 per il 5-2, gioco chiuso dall’ace, e scrive l’ultimo atto della sua strepitosa settimana strappando ancora una volta il servizio all’avversario per il 6-2.

Brooksby serve 5 ace, mette dentro il 71% di prime palle, vince oltre il sessanta per cento dei punti quando serve la prima e colleziona 25 winner contro i sedici del rivale. Tiafoe paga la percentuale ampiamente deficitaria di punti vinti sulla seconda e i ventisei errori non forzati.