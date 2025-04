Quando gioca Musetti a Montecarlo? Esordio con Bu: data, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il cinese Yunchaokete Bu al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il secondo match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00: ad aprire il programma sulla terra rossa del Principato saranno lo svizzero Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, al termine del confronto tra tra la vecchia gloria elvetica e il sudamericano toccherà al tennista italiano.

Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il suo coetaneo, numero 67 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il toscano partirà con tutti i favori del pronostico al ritorno in campo dopo la brutta sconfitta rimediata contro il serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario molto insidioso e che ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino.

In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Bu, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-BU, ATP MONTECARLO

Lunedì 7 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Yunchaokete Bu – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si disputerà Wawrinka-Tabilo. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-BU, ATP MONTECARLO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.