Quando gioca Berrettini a Montecarlo? Debutto con Navone: data, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà l’argentino Mariano Navone al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il terzo match sul Court Des Princes a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda, poi ci sarà spazio per il confronto tra il francese Gael Monfils e l’ungherese Fabian Marozsan prima dell’ingresso in campo del tennista italiano.

Il 27enne, attuale numero 28 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-30), incrocerà il 24enne, numero 61 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il romano partirà con i favori del pronostico dopo aver offerto una buona prestazione al Masters 1000 di Miami, tenendo testa a Taylor Fritz nei quarti di finale. L’azzurro ha vinto l’unico precedente, andato in scena lo scorso anno nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech conquistato poi dal nostro portacolori.

In palio la qualificazione al secondo turno, dove si incrocerebbe il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo reduce da una serie di settimane molto complicate e desideroso di rialzare la testa. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Navone, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-NAVONE, ATP MONTECARLO

Lunedì 7 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Mariano Navone – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Des Princes, si disputeranno Lehecka-Jorda e Monfils-Marozsan. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-NAVONE, ATP MONTECARLO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.