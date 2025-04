Jessica Pegula doma Sofia Kenin e trionfa nel WTA Charleston

Jessica Pegula doma 6-3 7-5, in un’ora e ventisei minuti, Sofia Kenin e trionfa nel torneo WTA di Charleston. La testa di serie numero uno vince il primo set cambiando passo a metà frazione e firma una clamorosa rimonta nel secondo parziale quando recupera due break e chiude i conti inanellando sei giochi consecutivi.

Inizia male la partita della Kenin che in un primo game con diversi errori in serie cede il servizio a 0, Pegula conferma il break di vantaggio tenendo la battuta a 30 e sale 2-0 chiudendo il game con la volee alta di diritto. La numero 44 del mondo annulla due palle del potenziale 3-0, si iscrive alla partita conquistando il suo turno di servizio, impatta sul 2-2 sfruttando la prima palla break a propria disposizione e sale 3-2 dopo aver rimontato dallo 0-40. La prima favorita del seeding riparte all’assalto, tiene il servizio a quindici, conquista a zero quello dell’avversaria per il provvisorio 4-3 e allunga sul 5-3. L’epilogo arriva nel nono gioco, Kenin commette due errori che concedono altrettante palle set a Pegula, la numero quattro del mondo capitalizza il secondo sull’errore di rovescio dell’avversaria e incamera il parziale di apertura per 6-3.

Kenin prova a cambiare marcia e parte conquistando il servizio della rivale a 15, perde però un lungo secondo game nel quale annulla diverse palle break prima di chiudere con il clamoroso errore sul colpo al volo che consegna l’1-1 alla finalista di Miami. Il terzo game consecutivo vinto da chi risponde conferma che il servizio non è un fattore determinante nelle fasi iniziali, Kenin sembra decisamente più in palla, difende il turno di servizio per il 3-1, ottiene, a 0, il doppio break che la proietta sul 4-1 e tocca il massimo vantaggio sul 5-1. Pegula annulla tre set point, due dei quali con altrettanti ace, accorcia sul 5-2 recupera, ai vantaggi uno dei due break subiti per il 5-3 e conquista, a 15, il 5-4. Nel momento della verità Kenin sbaglia qualcosa di troppo, la rivale alza la qualità del suo gioco, completa la clamorosa rimonta per il 5-5 e a zero si porta sul 6-5, prologo alla chiusura del dodicesimo game che vale il decisivo 7-5.

L’esame delle statistiche evidenzia la miglior percentuale di Pegula nei punti vinti con la prima e con la seconda palla di servizio. La testa di serie numero uno sfrutta sette palle break sulle diciassette a propria disposizione e scava il solco decisivo grazie al fondamentale della risposta vincendo 44 punti contro i 27 dell’avversaria.