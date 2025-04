Kudermetova non fa sconti. Errani esce al secondo turno di qualificazione a Stoccarda

Si ferma ad un passo dall’ingresso nel tabellone principale l’avventura di Sara Errani a Stoccarda. Nell’incontro valevole per il secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo WTA 500 l’italiana cede 6-1 6-2 a Verononika Kudermetova. La russa guadagna così l’ingresso nel tabellone principale della competizione in terra tedesca.

Il match inizia all’insegna delle difficoltà al servizio delle due contendenti, Kudermetova strappa, ai vantaggi, il primo turno di battuta alla rivale, brava a replicare con prontezza per il break dell’1-1. La russa toglie nuovamente, a 15, la battuta alla sua rivale per il 2-1, allunga, conquistando il gioco a zero sul 3-1 e scappa, sfruttando la seconda opportunità, sul 4-1 grazie al terzo break consecutivo sul servizio della rivale. Kudermetova continua la sua inarrestabile marcia tenendo, ai vantaggi, il servizio del 5-1 e chiude i conti, a 30, per il 6-1 del primo parziale in ventotto minuti.

La numero 52 del mondo tiene, a 15, il primo gioco della seconda partita, la tennista italiana replica firmando ai vantaggi, dopo aver condotto 40-15, il provvisorio 1-1. La russa sigla il 2-1 e si procura la palla break, non sfruttata, del 3-1 prima di consegnare il 2-2 alla rivale, prologo al momento chiave. Kudermetova difende il turno di battuta per il 3-2, nel game successivo ottiene a 15, con quattro punti consecutivi, il break del 4-2 e conquista a zero il 5-2. Nell’ottavo gioco la giocatrice russa sale 15-40, si procura due match point, annullati dalla reazione dell’emiliana, ma chiude i conti alla terza opportunità.

Veronika Kudermetova mette a referto 3 ace, parzialmente controbilanciati dai due doppi falli, vince il 90% dei punti quando serve la prima e il 56.3% quando deve ricorrere alla seconda. Il computo complessivo dei punti rimarca in maniera molto netta la superiorità della russa: l’eloquente 61 a 32 non ammette repliche.