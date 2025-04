Tabellone WTA Rouen 2025: Bronzetti al via, torna Alizé Cornet

Creazione molto recente nel circuito WTA (la prima edizione è del 2022 da 125, ed è diventato 250 nel 2024), il torneo di Rouen balza quest’anno agli onori delle cronache per un ritorno decisamente inatteso, eppure annunciato nelle scorse settimane: quello di Alizé Cornet. La nizzarda, 69 apparizioni consecutive in un tabellone Slam, si fa rivedere in un evento del circuito maggiore proprio in Normandia.

Un ritorno, questo, che mette parecchia curiosità in una settimana in cui di solito si darebbe più attenzione a Stoccarda, con il suo campo partecipanti impressionante (e le norme WTA che hanno tagliato le gambe a molti 250). Anche qui, però, di materiale di livello ce n’è, a partire da Elina Svitolina che entra da numero 1 del seeding e ha anche un tabellone molto complicato per essere un torneo di questa categoria.

Curiosità c’è anche per Bianca Andreescu, anche lei al ritorno in campo dopo un lungo stop, questa volta partito dai tornei in Giappone del 2024. Per la canadese potrebbe esserci il confronto con la ceca Linda Noskova al secondo turno, e oltretutto è quello il lato di tabellone di Lucia Bronzetti (numero 7 del seeding, al debutto con una qualificata).

Di italiana ce ne sarà anche una seconda al via, perché delle quattro presenti nelle qualificazioni ne sono rimaste due. Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello, però, si incontreranno nel turno decisivo, e per una delle due, qualunque sorteggio ci sarà, avrà il suo perché (e le sue difficoltà).

TABELLONE WTA 250 ROUEN 2025

Svitolina (UKR) [1]-Teichmann (SUI)

Kalinina (UKR)-Qualificata

Sakkari (GRE)-Bouzas Maneiro (ESP)

Gracheva (FRA)-Kartal (GBR) [8]

Kessler (USA) [4]-Qualificata

Qualificata-Cornet (FRA) [PR]

Jacquemot (FRA) [WC]-Ruse (ROU)

Qualificata-Parks (USA) [6]

Uchijima (JPN) [5]-Rakhimova

Boisson (FRA) [WC]-Dart (GBR)

Garcia (FRA)-Blinkova

Qualificata-Danilovic (SRB) [3]

Bronzetti (ITA) [7]-Qualificata

Cristian (ROU)-Parry (FRA) [WC]

Andreescu (CAN) [WC]-Lamens (NED)

Pera (USA)-Noskova (CZE) [2]