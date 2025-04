Billie Jean King Cup 2025: Kazakistan e Ucraina tra le qualificate

Si sono giocati nel corso della settimana quattro dei sei gironi di qualificazione per le fasi finali di Billie Jean King Cup 2025. Stagione di transizione, questa, prima di un totale rinnovamento nel 2026: andiamo a vedere quanto accaduto nei quattro gruppi che si sono dipanati dal giovedì a sabato (ne mancano due, in conclusione oggi).

Girone B: Spagna 2-0, Cechia 1-1, Brasile 0-2

Nel girone di Ostrava a finire deluse sono le attese di una Cechia che non aveva le sue big e che si è trovata a dover cedere, nel match decisivo, di fronte alla Spagna. Nel primo giorno le ceche avevano sconfitto il Brasile di Beatriz Haddad Maia (in un momento poco fortunato per forma), con netti 6-0 7-6(6) di Marie Bouzkova su Laura Pigossi e 6-4 6-0 di Linda Noskova sulla numero 1 verdeoro; con il doppio alla fine 2-1. 3-0, invece, della Spagna con le vittorie di Sara Sorribes Tormo e Jessica Bouzas Maneiro, poi i decisivi singolari del sabato, in cui il fattore Cristina Bucsa si rivela decisivo per battere Bouzkova; a Bouzas Maneiro, invece, il confronto con Noskova.

Cechia-Brasile 2-1: Bouzkova-Pigossi 6-0 7-6(3), Noskova-Haddad Maia 6-4 6-0, Haddad Maia/Stefani-Noskova/Valentova 6-4 7-6(4)

Spagna-Brasile 3-0: Sorribes Tormo-Pigossi 6-3 7-5, Bouzas Maneiro-Haddad Maia 6-3 4-6 6-4, Bucsa/Sorribes Tormo-Pigossi/Stefani 6-3 6-3

Cechia-Spagna 1-2: Bucsa-Bouzkova 7-5 6-1, Bouzas Maneiro-Noskova 6-4 6-2, Salkova/Valentova-Cavallé Reimers/Maristany 6-2 7-5

Girone D: Kazakistan 2-0, Australia 1-1, Colombia 0-2

Per il girone di Brisbane bisogna fare un distinguo: l’Australia aveva sì il fattore campo, ma non può schierare Daria Kasatkina perché aveva già giocato la competizione in quota Russia prima del 2022. Gioco facile, così, per il Kazakistan nel portare a casa il raggruppamento, con le vittorie di Yulia Putintseva ed Elena Rybakina nei singolari d’apertura su Maya Joint e Kimberly Birrell: opera poi completata con il 3-0 contro la Colombia di Valentina Mediorreal e Yuliana Lizarazo (che non sono esattamente le migliori: bisogna pur dire che, per molte, la trasferta di Brisbane non è comoda). Chiosa finale con il 3-0 dell’Australia sulla Colombia.

Australia-Kazakistan 1-2: Putintseva-Joint 6-2 6-1, Rybakina-Birrell 6-3 7-6(4), Hunter/Perez-Danilina/Kulambayeva 6-3 6-4

Kazakistan-Colombia 3-0: Putintseva-Mediorreal 6-0 6-1, Rybakina-Lizarazo 6-1 6-2, Diyas/Kulambayeva-Lizarazu/Perez 6-2 5-7 6-4

Australia-Colombia 3-0: Joint-Monroy 6-1 6-0, Birrell-Lizarazo 6-1 6-3, Hunter/Perez-Mediorreal/Perez 6-0 6-1

Girone E: Ucraina 2-0, Polonia 1-1, Svizzera 0-2

Dopo il forfait di Iga Swiatek, pur se in casa a Radom, la Polonia aveva una certa parte di destino già segnata in questo raggruppamento. Sensazione confermata dai risultati del campo: dopo il 3-0 sulla Svizzera di Jil Teichmann e Viktorija Golubic, la selezione polacca ha confermato Katarzyna Kawa per il primo singolare, ma cambiato Magda Linette con Maja Chwalinska nel secondo. Tutto inutile, perché Marta Kostyuk, Elina Svitolina e le due Kichenok non hanno concesso scampo: 3-0. Alla domenica 2-1 per le ucraine sulla Svizzera.

Polonia-Svizzera 3-0: Kawa-Teichmann 5-7 6-4 6-2, Linette-Golubic 6-4 6-3, Chwalinska/Kubka-Naef/Teichmann 6-3 4-6 6-2

Polonia-Ucraina 0-3: Kostyuk-Kawa 6-1 6-2, Svitolina-Chwalinska 7-6(4) 6-3, L. Kichenok/N. Kichenok-Chwalinska/Kubka 7-6(1) 7-6(5)

Svizzera-Ucraina 1-2: Naef-Kostyuk 6-4 7-6(1), Svitolina-Teichmann 6-4 6-2, N. Kichenok/Zavatska-Bandecchi-Naef 6-4 3-6 10-5

Girone F: Gran Bretagna 2-0, Paesi Bassi 1-1, Germania 0-2

In un raggruppamento abbastanza incerto, non sono i nomi più noti ad avere la copertina, ma quelli un po’ meno conosciuti. Dopo il 3-0 abbastanza difficile da prevedere della formazione olandese sulla Germania, con Eva Vedder e Suzan Lamens a colpire su Jule Niemeier e Tatjana Maria, le stesse due tedesche cedono a Sonay Kartal e Katie Boulter nel tie con la Gran Bretagna. Diventa così decisivo il sabato: Kartal batte Vedder in tre set, Lamens sorprende Boulter e si arriva così al doppio decisivo, dove al fianco di Lamens non basta Schuurs perché arriva il 6-2 6-2 di Boulter insieme a Jodie Burrage.

Germania-Paesi Bassi 0-3: Vedder-Niemeier 6-3 6-1, Lamens-Maria 3-6 6-3 7-5, Lamens/Schuurs-Friedsam/Siegemund 7-6(5) 7-5

Gran Bretagna-Germania 2-1: Kartal-Niemeier 6-4 6-2, Boulter-Maria 1-6 6-3 6-1, Friedsam/Siegemund-Dart/Nicholls 6-4 6-1

Gran Bretagna-Paesi Bassi 2-1: Kartal-Vedder 6-4 4-6 6-1, Lamens-Boulter 6-4 6-3, Boulter/Burrage-Lamens/Schuurs 6-2 6-2