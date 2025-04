Jasmine Paolini giocherà due partite in un giorno a Madrid: orari e avversarie nel doppio con Errani

Doppio impegno giornaliero per Jasmine Paolini. Non è una novità: per la numero 1 d’Italia oggi prima il singolare, poi il doppio al fianco di Sara Errani alla Caja Magica di Madrid, sede del quinto WTA 1000 stagionale, il primo sulla terra rossa che verrà seguito dagli Internazionali d’Italia.

Innanzitutto, la toscana dovrà vedersela con Maria Sakkari. E la greca non è proprio l’avversaria più semplice di questo mondo, anche se gli ultimi risultati non sono stati dalla sua parte. In particolare, nella capitale spagnola è tornata per la prima volta a vincere due match dopo quasi quattro mesi. Nel seguito, il doppio che ha vinto l’oro olimpico dovrà venire a capo del duo composto da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Tornate insieme dopo tre anni, le due hanno subito ritrovato una buona sintonia, con la quale furono protagoniste alle vittoriose WTA Finals del 2022.

Di seguito il programma dei match di Jasmine Paolini quest’oggi a Madrid. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e SuperTennis (in chiaro), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO JASMINE PAOLINI OGGI A MADRID

Domenica 27 aprile

Non prima delle ore 13:00 Paolini (ITA) [6]-Sakkari (GRE) – 2° match sull’Arantxa Sanchez dopo Bublik-Rublev, diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) e SuperTennis

Dopo ragionevole riposo Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2]-Kudermetova/Mertens (BEL) – 3° match sul Campo 6, diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) e SuperTennis

PROGRAMMA JASMINE PAOLINI OGGI A MADRID

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport