Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 27 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Prima domenica di scena al Masters 1000 di Madrid che funge anche da WTA 1000. C’è da osservare anche la chiave Italia, meno ricca di sicuro rispetto al sabato, ma con carte importanti da giocare sia in campo maschile che in campo femminile.

In particolare, tra gli uomini Flavio Cobolli entra in campo da favorito contro l’americano Brandon Nakashima, più avanti di lui in classifica, ma meno quotato sulla terra rossa. In buona sostanza, c’è la possibilità per lui di andare a centrare gli ottavi di finale nella capitale spagnola. Sarà poi la volta di Jasmine Paolini, attesa da un confronto che è sempre meglio non sottovalutare, quello con la greca Maria Sakkari, anche se oggi il rapporto di forza è chiaramente a favore della giocatrice toscana, che poi tornerà in campo in doppio assieme a Sara Errani. Un po’ quello che farà anche Cobolli, assieme a Lorenzo Musetti (che, invece, in singolare oggi non gioca).

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000 e WTA 1000) inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204 dalle 11:00 alle 16:20 e dalle 18:30 a fine giornata), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

La dizione utilizzata è quella spagnola, dove Estadio e Pista s’intendono Stadium e Court.

Estadio Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 11:00 Sabalenka [1]-Mertens (BEL) [28] – 3° turno WTA

Non prima delle ore 13:00 Zverev (GER) [1]-Davidovich Fokina (ESP) [28] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 15:00 Medvedev [9]-J. M. Cerundolo (ARG) [Q] – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 20:00 Rybakina (KAZ) [10]-Svitolina (UKR) [17] – 3° turno WTA

Korda (USA) [23]-Ruud (NOR) [14] – 3° turno ATP

Estadio Arantxa Sanchez

Ore 11:00 Bublik (KAZ)-Rublev [7] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Sakkari (GRE)-Paolini (ITA) [6] – 3° turno WTA

Pegula (USA) [3]-Uchijima (JPN) – 3° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Shelton (USA) [12]-Mensik (CZE) [22] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 21:30 Alexandrova [21]-Kasatkina (AUS) [14] – 3° turno WTA

Estadio 3

Ore 11:00 Nakashima (USA) [31]-Cobolli (ITA) – 3° turno ATP

Kenin (USA) [32]-Potapova – 3° turno WTA

Masarova (SUI) [Q]-Stearns (USA) – 3° turno WTA

Fritz (USA) [3]-Bonzi (FRA) – 3° turno ATP

F. Cerundolo (ARG) [20]-Comesaña (ARG) – 3° turno ATP

Pista 4

Ore 11:00 Kudermetova-Kostyuk (UKR) [24] – 3° turno WTA

Non prima delle ore 12:30 Haddad Maia (BRA)/Siegemund (GER)-Andreeva/Shnaider [5] – 2° turno doppio WTA

Non prima delle ore 14:00 Noskova (CZE)/Tauson (DEN)-Danilina (KAZ)/Khromacheva [6] – 2° turno doppio WTA

Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5]-Alternate – 1° turno doppio ATP

Alternate-Gillé (BEL)/Zielinski (POL) – 1° turno doppio ATP

Pista 5

Ore 11:00 Behar (URU)/Vliegen (BEL)-Mektic (CRO)/Venus (NZL) [6] – 1° turno doppio ATP

Non prima delle ore 12:30 Hunter (AUS)/Perez (AUS)-Gauff (USA)/Montgomery (USA) [WC] – 2° turno doppio WTA

Dopo ragionevole riposo Cobolli (ITA)/Musetti (ITA)-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) – 1° turno doppio ATP

Dopo ragionevole riposo Mpetshi Perricard (FRA)/Olivetti (FRA)-Davidovich Fokina (ESP)/Tiafoe (USA) [WC] – 1° turno doppio ATP

Pista 6

Ore 12:00 Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [3]-N. Kichenok (UKR)/Xu (CHN) – 2° turno doppio WTA

Non prima delle ore 14:00 Alternate-Machac (CZE)/Paul (USA) – 1° turno doppio ATP

Dopo ragionevole riposo Kudermetova/Mertens (BEL)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – 2° turno doppio WTA

Dopo ragionevole riposo Kenin (USA)/L. Kichenok (UKR) [8]-Keys (USA)/Sakkari (GRE) [WC] – 2° turno doppio WTA

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204, 11:00-16:25 e 18:30-fine giornata) per ATP e WTA, Supertennis per la WTA

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)