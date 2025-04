WTA Madrid, avanzano Iga Swiatek, Coco Gauff, Madison Keys e Mirra Andreeva agli ottavi di finale

Poche sorprese nella giornata di incontri che ha definito il quadro delle qualificate agli ottavi della parte bassa del tabellone femminile. La n.2 del mondo Iga Swiatek si è imposta contro la ceca Noskova (n.31 WTA) col punteggio di 6-4 6-2. Negli ottavi vi sarà l’incrocio con la russa Diana Shnaider (n.13 WTA), vittoriosa contro la lettone Sevastova con un doppio 6-0.

Missione compiuta anche per Coco Gauff, Madison Keys e Mirra Andreeva. Gauff (n.4 del mondo) ha battuto nel derby americano Li (n.62 del ranking) per 6-2 6-3 e sfiderà negli ottavi la svizzera Belinda Bencic (n.42 WTA), vittoriosa contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.19 del ranking) per 6-3 4-6 7-6 (2).

Keys (n.5 del mondo) ha battuto la russa Anna Kalinskaya (n.29 del ranking) per 7-5 7-6 (3) e affronterà la croata Donna Vekic (n.19 del seeding), che l’ha spuntata contro Emma Navarro (n.11 del seeding) col punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Andreeva (testa di serie n.7) ha battuto per 7-5 6-3 la polacca Magdalena Frech (n.27 del seeding), dopo aver un po’ tentennato nel primo parziale, e giocherà contro la sorprendente ucraina Yuliia Starodubtseva, che ha eliminato la favorita russa Samsonova.