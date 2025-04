ATP Madrid 2025, Zverev alla prova Davidovich Fokina. Cobolli sfida Nakashima per gli ottavi

È dedicata ai match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo di Madrid, secondo ATP 1000 sulla terra battuta. L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista dopo la grande impresa compiuta ieri da Matteo Arnaldi contro Novak Djokovic.

Alexander Zverev, fresco vincitore del torneo di Monaco, affronta l’insidioso esame Alejandro Davidovich Fokina contro cui conduce 4-1 nei confronti diretti. La testa di serie numero 28 è cliente decisamente insidioso sulla terra battuta come ha ribadito con la semifinale raggiunta a Montecarlo. La vittoria ottenuta venerdì sfruttando il ritiro di Rune rappresenta il primo successo in carriera contro un Top 10 per Flavio Cobolli. Il tennista italiano non ha alcuna voglia di fermarsi e vuole continuare il percorso verso la conquista della testa di serie nei tornei dello Slam. Superare l’americano Brandon Nakashima vuol dire centrare gli ottavi di finale e spalancarsi le porte del possibile confronto con Medvedev.

Daniil Medvedev, dopo aver saltato il secondo turno per il forfait di Djere, debutta nel torneo sfidando il qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo nel primo faccia a faccia tra i due. Confronto inedito anche quello tra Sebastian Korda e Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero 14, ha bisogno di inanellare risultati importanti e di ritrovare continuità per tornare ad esprimersi sugli standard che gli sono consoni. Inizia ufficialmente il torneo di Andrey Rublev, detentore del titolo che nel turno precedente ha beneficiato del forfait di Gael Monfils. Il russo parte con i favori del pronostico contro il kazako Alexander Bublik, numero 75 del ranking, dovrà però fare attenzione ad un rivale che nella giuista giornata può rivelarsi insidioso.

Deve portare a casa un derby per ottenere l’accesso agli ottavi Francisco Cerundolo. L’argentino, testa di serie numero 20, sfida il connazionale Francisco Comesana, autore dell’eliminazione di Arthur Fils nel turno precedente. Su un campo in cemento sarebbe atteso come un sicuro big match, promette però scintille anche sul rosso. L’americano Ben Shelton, testa di serie numero 12 e finalista in Germania la scorsa settimana, incrocia sulla propria strada il ceco Jakub Mensik, ventiduesimo favorito del seeding e vincitore del torneo di Miami. Esame di francese per Taylor Fritz. Il giocatore statunitense, terzo favorito del seeding, chiede strada al transalpino Benjamin Bonzi, all’orizzonte il possibile ottavo con Ruud.

Da segnalare, in campo femminile, il doppio impegno di Jasmine Paolini. La portacolori italiana giocherà in singolare, secondo incontro sul campo Arantxa Sanchez, contro la greca Maria Sakkari (match peraltro di possibile complessità, perché l’ellenica soprattutto sul rosso ha le sue chance di rinascere) e, successivamente, affiancherà Sara Errani contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (anche qui confronto non proprio banale).