United Rugby Championship: una grande Benetton Treviso batte i Lions a Johannesburg

Si è appena conclusa all’Emirates Airline Park di Johannesburg la sfida valevole per la quindicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Emirates Lions e la Benetton Treviso. Per i veneti una trasferta fondamentale nella corsa playoff, anche dopo la sconfitta di ieri di Edimburgo. Ecco come è andata.

Avvio subito complicato per Treviso, che perde palla sul calcio d’avvio e Lions che hanno le prime chance di fare male. Difende bene la squadra ospite, ma al 6’ un tenuto di Bernasconi manda sulla piazzola Wolhuter per il 3-0. Sulla ripresa del gioco, però, avanti anche dei sudafricani e il più lesto è Umaga che raccoglie e senza problemi va in meta per il 3-7. Insiste Treviso, con i Lions fallosi, e al 14’ palla buona che va al largo fino a Mendy che schiaccia per il 3-12.

Insiste la Benetton, che sta giocando molto bene in questo avvio, e al 17’ trova un fallo con Umaga che va sulla piazzola per il 3-15. Ma non si ferma la squadra di Bortolami, che sa che anche i punti di bonus saranno fondamentali nella corsa playoff, e al 22’ ottima iniziativa e alla fine è un ottimo Marin a schiacciare per il 3-22. Prova a reagire la squadra di casa, si spinge dopo tanto tempo nei 22 offensivi e al 26’ è Venter a segnare la meta del 10-22. Al 35’ dalla piazzola riallunga Treviso con Umaga per il 10-25. E poco prima dell’intervallo Mendy trova il buco vincente, scatta velocemente, marca la seconda meta personale e quella del bonus per Treviso che va sul 10-32. Allo scadere, però, superficialità dei veneti, che regalano il possesso senza far scadere il tempo e con un calcetto in area di meta è Louw che schiaccia per il 17-32.

Treviso che si rifà subito a inizio ripresa. Bell’iniziativa di Mendy, palla per Garbisi, passaggio a Federico Ruzza e quinta meta per il 17-39. Al 46’, però, avanti volontario dello stesso Ruzza e cartellino giallo. Le cose peggiorano al 49’, quando Siua Maile placca testa contro testa e secondo giallo consecutivo per i veneti, che restano in 13. Così spingono i Lions, ma sbagliano banalmente e graziano la prima volta la Benetton. Errori in serie dei sudafricani e passano i minuti con Treviso che non paga dazio. Insiste, però, la squadra di casa e al 59’ nuovo fallo pericoloso, questa volta di Zilocchi, e nuovo cartellino giallo per la Benetton.

E al 62’ arriva la meta dei Lions e arriva con van der Merwe per il 24-39. Risponde la Benetton, nonostante l’inferiorità, e lo fa con Umaga dalla piazzola per il 24-42. Gestisce il vantaggio la squadra di Marco Bortolami, che nel secondo tempo ha pagato la troppa indisciplina, ma ha monetizzato il lavoro fatto nel primo tempo. Arriva la meta di Pretorius al 76’, ma Lions che hanno sprecato troppo e alla fine vince Treviso 31-42. Un successo con bonus che vuol dire temporaneamente il quinto posto in classifica con 41 punti e un passo importante verso i playoff.