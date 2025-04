Sei Nazioni femminile, l’Italia ospita il Galles per chiudere in bellezza

Si disputa questo weekend il quinto e ultimo turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2025, ma a causa dei funerali per il Papa non andrà in scena il classico Super Saturday, con la sfida tra Italia e Galles che è stata posticipata a domenica alle 12.30, sempre allo stadio Lanfranchi di Parma. Un match che per le azzurre può voler dire sigillare il quarto posto, puntando ad affiancare l’Irlanda alla terza piazza.

L’Italia ha una vittoria e tre sconfitte all’attivo, ma dopo il difficile esordio contro l’Inghilterra e il brutto ko con l’Irlanda sono arrivate la vittoria esterna in Scozia e la bella sconfitta contro la forte Francia lo scorso fine settimana. Il Galles, invece, è ancora fermo a zero successi e un solo punto in classifica.

Italia e Galles si sono incontrate 24 volte in incontri ufficiali, con le azzurre hanno ottenuto 9 vittorie, un pari e 14 sconfitte. Nel Sei Nazioni invece il bilancio è totalmente pari, con 8-8 con un pareggio. Nel 2024 Galles e Italia si sono incontrate due volte. La prima a Cardiff nel Sei Nazioni, dove il Galles ha vinto in rimonta 22-10, la seconda, giocata in Sudafrica al WXV 2024, sono state le azzurre a prevalere dopo una grandissima battaglia terminata 8-5 per l’Italia.

“Sicuramente arriviamo al match con grande fiducia. Il Galles rispetto a noi ha una maggiore fisicità, ma noi possiamo giocarci le nostre carte come la velocità e il ritmo. Le loro avanti sono un po’ più pesanti e possono essere un’arma. La partita con la Francia però ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare anche contro formazioni più fisiche di noi” le parole di Alia Bitonci alla vigilia del match.