Rugby, Zebre ko contro i Glasgow Warrios: 6-14 per gli scozzesi a Parma nel 15° turno dell’URC 2025

Calato il sipario sul prato del prato dello stadio Sergio Lanfranchi nella sfida della quindicesima giornata di United Rugby Championship tra le Zebre e Glasgow Warriors. Compagine scozzese che si presentava alla sfida contro gli emiliani reduce dal pesante ko nella Champions Cup contro il Leinster a Dublino (52-0).

Massimo Brunello e il resto dello staff hanno puntato su una formazione che ritrovava Danilo Fischetti come capitano, a sinistra della prima linea. Si è rivisto nel roster anche Simone Gesi, assente da febbraio, in una linea arretrata con una coppia di centri diversa, formata da Damiano Mazza e Fetuli Paea, in evidenza nei tre successi contro Ulster, Edinburgh e Dragons. Warriors con 10 cambi rispetto al match in Champions, col ritorno dell’estremo Josh McKay. Una linea dei trequarti di alto livello, guidata da Jamie Dobie e da Adam Hastings.

Alla fine della fiera l’hanno spuntata gli ospiti sullo score di 14-6, conquistando così l’undicesima vittoria in campionato e mantenendo il secondo posto in graduatoria. Zebre sottotono soprattutto per quanto fatto nella seconda frazione, dopo una prima di grande livello. La compagine emiliana la prossima settimana sarà chiamata all’impegno esterno sul rettangolo di gioco di un’altra squadra scozzese, ovvero Edinburgh, mentre i Warriors sfideranno i Vodacom Bulls.

PRIMO TEMPO – Primi minuti in cui i padroni di casa sono subito efficaci e all’8′ vanno in vantaggio grazie a Giacomo Da Re che centra i pali con un calcio piazzato da posizione centrale. Al 23′ l’urlo della meta di Giovanni Licata viene strozzato in gola dalla chiamata dell’arbitro Peter Martin. Zebre autorevoli come approccio e intensità e a 10′ dalla fine della prima frazione ancore Da Re è chirurgico nel calcio di punizione, portando altri tre punti e chiudendo il tutto sul 6-0. Difesa molto organizzata da parte della squadra di Brunello e vantaggio conservato egregiamente fino al termine della prima metà di partita.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la musica cambia e al 42′ le Zebre rimangono in 14 per il cartellino giallo a Matteo Canali, per un intervento alto sulla testa di Sebastian Cancelliere. Dopo aver conquistato la touche, la formazione scozzese marca la meta con Josh McKay. L’inerzia della sfida cambia in favore degli ospiti e la difesa dei ducali non regge all’azione dei Warriors, che vanno in meta con Sam Talakai al 51′. La reazione degli emiliani c’è, ma manca lucidità e ordine come nel primo tempo. Alla fine della fiera, il 6-14 sorride alla squadra di Franco Smith.