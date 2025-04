Rugby: in Serie A elite il Rovigo blinda il secondo posto

Si sono disputati i due anticipi dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A di rugby. Con la Lazio già matematicamente retrocessa, negli ultimi 80 minuti di regular season si devono decidere ancora la quarta semifinalista del massimo campionato italiano e gli accoppiamenti dei playoff. E il primo verdetto, possibile, poteva arrivare già oggi.

Con Viadana certa del primo posto in classifica e Rovigo e Petrarca già matematicamente ai playoff, oggi è scesa in campo proprio la formazione rossoblù, che con una vittoria con bonus avrebbe avuto la certezza del secondo posto e, dunque, il diritto di affrontare in casa il turno di ritorno della semifinale proprio contro il Petrarca. E il secondo posto arriva con una netta vittoria sul Mogliano, battuto 48-32, con il punto di bonus che vale il secondo posto.

Nell’altra partita di giornata la Lazio ha salutato la massima serie vincendo 33-35 in casa dei Lyons Piacenza. Una sfida tra le due ultime in classifica, ricca di mete ed equilibrio, con emiliani e laziali che hanno così chiuso la loro stagione.

Serie A Elite Maschile – XVIII giornata

Sitav Lyons Piacenza v Lazio Rugby 1927 33-35

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 48-32

27.04.25 – ore 15.30

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby v Rangers Vicenza

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Serie A Elite Maschile – classifica

Rugby Viadana 1970 punti 68; Femi-CZ Rovigo 67; Petrarca Rugby 61; Valorugby Emilia 53; Fiamme Oro Rugby 50; Mogliano Veneto 44; HBS Colorno 39; Rangers Vicenza 28; Sitav Lyons 22; Lazio Rugby 1927* 13

*retrocessa in Serie A