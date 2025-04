Iga Swiatek: “Partita equilibrata, stavolta ho perso qualcosa in intensità”

0 su 6. A tanto ammonta lo score negativo di Iga Swiatek contro Jelena Ostapenko, che ha un termine inglese perfetto per essere definito: “oddity”. Particolarità. Perché è estremamente difficile trovare nell’alto livello una tale situazione tra una top player e una giocatrice che, al netto del fatto di avere uno Slam in tasca, non ha mai fatto della continuità la propria vocazione. Eppure è proprio lo stile di gioco che crea fastidio, e anche stavolta, a Stoccarda, s’è visto.

Così si è espressa la polacca di fronte alla stampa accorsa alla Porsche Arena: “Sembravo irritata? La partita è stata equilibrata, e ho avuto le mie opportunità. Le altre volte in cui ci siamo affrontate non potevo fare praticamente niente perché lei giocava tutte le palle, si prendeva rischi enormi. Questa volta ho sentito che ero io alle volte a poter dirigere lo scambio, ma ho perso qualcosa in intensità nel terzo set e questo è stato fatale“.

Per Ostapenko ci sarà una semifinale con la russa Ekaterina Alexandrova, mentre a Swiatek sarà ora necessario il viaggio verso Madrid, dove domani ci sarà il sorteggio del WTA 1000 (ore 18:00). E saranno anche punti pesanti da difendere, quelli che arrivano dopo la leggendaria finale di un anno fa contro Aryna Sabalenka.

Dopo le due vittorie del 2022 e del 2023, l’anno scorso Swiatek era stata fermata in semifinale dalla kazaka Elena Rybakina, poi vincitrice del torneo. E, se si guarda a un anno fa, il rapporto di forze tra lei e Sabalenka è completamente cambiato, con il divario a favore della bielorussa che potrebbe toccare oltre 3500 punti alla fine di Stoccarda.