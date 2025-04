I genitori di Lara Colturi: “Albania ha interesse per gli sport invernali. Nostra figlia nelle migliori condizioni possibili”

Non ci sarà nessuna modifica di passaporto sportivo per Lara Colturi: la sciatrice continuerà a gareggiare per l’Albania. Si era vociferato di un possibile ritorno e di un cambio di nazionalità per indossare la maglia azzurra nella stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma la 19enne continuerà a difendere i colori del Paese che l’ha sportivamente accolta nel 2022 e per cui ha conquistato tre podi nell’ultima annata agonistica di Coppa del Mondo. L’ufficialità è arrivata in mattinata con un comunicato stampa diffuso dalla Federazione albanese.

Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi, i genitori e allenatori di Lara Colturi, hanno diffuso una nota: “In questo momento particolare, desideriamo ringraziare la Federazione Sci Albanese e le più alte Istituzioni dell’Albania per aver creduto nel nostro progetto e per averci sempre offerto il loro supporto, la loro stima e amicizia, dandoci anche l’opportunità di promuovere lo sci in un Paese che sta mostrando un interesse crescente per gli sport invernali. Lara proseguirà il suo percorso con la Federazione Sci Albanese, con il cui sostegno ha gareggiato nelle ultime tre stagioni, sin dall’inizio della sua carriera nella categoria FIS“.

La Campionessa Olimpica di superG a Salt Lake City 2002 e il marito hanno poi proseguito: “La nostra priorità — così come quella della Federazione Sci Albanese — è sempre stata, e continua a essere, quella di garantire a Lara le migliori condizioni possibili per la sua crescita. Questo percorso di sviluppo resta legato alla nostra famiglia e al nostro team, che, grazie alla libertà gestionale concessa dalla Federazione, può concentrarsi pienamente sulle sue esigenze di giovane atleta. Come dimostrano i risultati ottenuti finora, un ambiente positivo, che le offre serenità e un adeguato supporto tecnico, l’ha messa nella condizione di puntare a traguardi sempre più ambiziosi”.

La 19enne sta concludendo il proprio percorso di studi superiori e al momento è concentrata sui libri, motivo per cui la mamma e il papà hanno deciso di concludere il comunicato dichiarando che non approfondiranno ulteriormente la notizia odierna: “In questo periodo Lara è impegnata nello studio in preparazione degli esami di maturità di scuola superiore, oltre a continuare il suo allenamento atletico. Insieme a lei e alla Federazione Sci Albanese, stiamo programmando le attività per la prossima stagione. Per tutelare la sua e la nostra serenità, desideriamo concentrarci pienamente su questi obiettivi e non rilasceremo ulteriori dichiarazioni o interviste“.