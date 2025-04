Golf, all’Hainan Classic un “moving day” concitato. Xiao e Penge leader a 18 buche dalla fine

Lotta serrata in Cina per l’Hainan Classic. Il torneo, ospitato sul Blackstone Course nel sud del Paese asiatico, dopo una prima giornata sospesa per temporali e un secondo giro andato in archivio in tarda serata per oscurità, ha ripreso il normale andamento e ha visto un bellissimo botta e risposta per le prime posizioni della classifica. Il padrone di casa Bowen Xiao, 35enne senza alcun titolo sul tour maggiore, si è preso la vetta a -12 insieme al britannico Marco Penge. Ottimi gli ultimi giri dei due leader: entrambi hanno consegnato, infatti, uno score in 65 (-7). Il cinese, dopo una partenza in sordina nel moving day, ha accelerato sulle seconde nove con ben 6 birdie mentre l’inglese al doppio bogey alla 6 ha risposto con 5 birdie e 2 eagle.

Tuttavia, gli inseguitori seguono a stretto giro. Il neozelandese Daniel Hillier dopo 3 giri in 67-70-68 (-11) si attesta in 3ª posizione in solitaria, insidiato, a sua volta, dal britannico Sam Bairstow, dal francese Martin Couvra e dall’australiano Elvis Smylie, fermi a -10. In T7, invece, lo spagnolo Eugenio Chacarra (molto in forma nelle ultime settimane con un 1° posto all’Indian Open e un 4° posto al China Open) e il norvegese Kristoffer Reitan, entrambi con uno score di -9. Ha perso 8 posizioni, invece, Sean Crocker. Lo statunitense, in testa dopo il secondo giro, ha girato in +1 (73 colpi) e si trova appaiato insieme al thailandese Kiradech Aphibarnrat, all’americano Jordan Gumberg e al danese Rasmus Neergaard-Petersen a -8 in T9.

Giornata difficile per Edoardo Molinari, uno dei 3 italiani impegnati in Cina questa settimana. Il torinese ha chiuso le 54 buche con uno score totale di -6. La partenza a rilento (un bogey e un birdie nelle prime 5 buche) lo hanno fermato sul nascere e non è riuscito a cambiare marcia durante le restanti buche. La 20esima posizione, tuttavia, dà fiducia e speranza per l’ultimo giornata. Costante, invece, Andrea Pavan. Per il romano classe ’89 le 54 buche vanno in archivio con un risultato di -5 frutto di 3 giri in 71-70-70. Gregorio De Leo, invece, non ha passato il taglio (posto in pari al par) dopo essere tornato in campo questa mattina presto per completare il R2. Per lui uno score totale di +1 (72-73).