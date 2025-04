Golf: Ryu-Saigo, duo in vetta dopo tre giri allo Chevron Championship

Continuano a ribaltarsi in maniera totale le cose allo Chevron Championship 2025. Ritorna in testa la sudcoreana Haeran Ryu, che già vi si trovava alla fine del primo giro, a 18 buche dal termine: stavolta lo fa assieme alla giapponese Mao Saigo. Per le due score totale di -9 dopo il rispettivo -4 e -3 di un moving day che ha chiarito una cosa importante: non si può dare nulla per scontato fino alla fine in Texas.

Un solo colpo di distanza quello che ha Lindy Duncan: l’americana, mai oltre il 15° posto in un Major, a 34 anni sta prendendosi il suo momento di gloria ed è terza a -8 davanti al duo composto dalla connazionale Sarah Schmelzel e dalla cinese Yan Liu. Per le due score attuale di -7.

A -6 il gruppo è più ampio: rientra nella lotta la spagnola Carlota Ciganda, che si trova assieme alla thailandese Ariya Yutanugarn, alla cinese Ruoning Yin, all’USA Lexi Thompson e alla sudcoreana Hye-Jin Choi. Per le prime quattro citate giro in 70 colpi, per la quinta in 71, ma alla fine il discorso sostanziale non cambia: sui 3 colpi la vittoria è ancora possibile.

E forse anche sui 4, mentre sembrano essere fuori corsa quelle che si trovano dal -4 (15° posto) in giù, e dunque anche Nelly Korda, dato che la leader mondiale è 31a pari con il par. Non sarà parte dell’ultimo giro Benedetta Moresco perché, dopo la sospensione del secondo giro, alla mattina per lei è arrivato un bogey alla 17 che l’ha collocata a +3, sostanzialmente tagliata per un solo colpo.