Golf, Salinda e Velo resistono al comando dello Zurich Classic a metà gara. Perde terreno Manassero

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei sempre più usuali tornei a coppie del panorama internazionale. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1938 che vede in gara numerosi protagonisti del maggior circuito mondiale. Al termine della seconda tornata, disputata secondo la formula del foursome con il punteggio di ogni singola buca prodotto dall’alternanza al tiro dei golfisti che compongono la coppia, resistono al comando Isaiah Salinda e Kevin Velo.

I sorprendenti americani mettono a segno un parziale di -3 issandosi ad un complessivo -17 (127 colpi). I battistrada vantano una lunghezza di margine sui connazionali Andrew Novak e Ben Griffin, tra i migliori di giornata a margine di un ottimo -6. Terza piazza provvisoria con -15 per i fratelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, seguiti a -14 dagli statunitensi Jacob Bridgeman e Chander Phillips. -13 e quinta piazza per Hisatsune/Kanaya e Skinns/Taylor.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) completano la top ten in settima posizione con il punteggio di -12 Lipsky/Wu, Taylor/Hadwin, Gotterup/Cummins, Straka/Garnett, Rai/Theegala, Knapp/Capan III, Mullinax/Shelton, Stevens/McGreevy ed infine Ventura/Rozner. Classifica ancora cortissima con il fourball in programma nel terzo round che potrà rimescolare le carte in tavola.

-11 e 16° posto per Shane Lowry e Rory McIlroy. I campioni in carica non rubano l’occhio ma sono a 6 lunghezze dalla vetta e dunque in piena corsa per il bis. Perdono 12 posizioni invece Matteo Manassero ed il cileno Cristobal del Solar, che non vanno oltre il -1 di giornata arrotondando lo score complessivo a -10. Per il veneto ed il sudamericano 25esima piazza e taglio superato agevolmente. Nella serata italiana spazio al terzo round che, come detto, si disputerà con la formula del fourball in cui ogni singolo giocatore dovrà chiudere la propria buca.