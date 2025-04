Golf, moving day ventoso al Valero Texas Open. Harman conduce a 18 buche dalla fine. Bene Molinari

Resiste, ad un solo giro dal termine del Valero Texas Open, torneo che mette in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx, Francesco Molinari, attualmente in decima posizione a -4 appaiato, tra gli altri, a Corey Conners e Patrick Cantlay.

Il buon momento del torinese, che si gioca un ottimo piazzamento in base al risultato della domenica, combacia, tuttavia, con una prestazione splendida anche di Brian Harman, leader dopo 54 buche a -12, con ben 3 colpi di vantaggio sul secondo posto, in solitaria, di Andrew Novak. Terza piazza, invece, per Tom Hoge, a -8, mentre Keith Mitchell e Sami Valimaki inseguono, rispettivamente, a -7 e -6.

Il gap, per l’azzurro, dunque, pare insormontabile, ma la settimana positiva dà fiducia al vincitore del The Open Championship del 2018, dopo un brutto avvio di stagione sul PGA Tour. Buoni anche i posizionamenti di Jordan Spieth e Rickie Fowler, entrambi a -3, ma i due golfisti americani sono ancora lontani dal gioco espresso qualche anno fa.

Protagonista assoluto del moving day è stato il vento. Solamente sette giocatori sono riusciti a girare sotto par: Novak, Hoge, Valimaki, Ramey, McNealy, Tosti e Conners. Tutti i restanti hanno consegnato score pari o sopra il par. Per domenica le previsioni danno di nuovo vento moderato, con raffiche fino a 45 km/h. Il margine di Harman in vetta è buono, ma con delle condizioni particolari come in questo caso è un attimo che la leaderboard cambi.