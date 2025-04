Golf, prove generali al Valero Texas Open prima del The Masters. Tanti big in campo

Il PGA Tour rimane in Texas per l’ultimo appuntamento prima del The Masters, l’evento più atteso dell’anno. Dal 3 al 6 aprile, infatti, il maggiore circuito americano si sosta da Houston a San Antonio per il Valero Texas Open, torneo che mette in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx. Sui fairway del TPC San Antonio difenderà il titolo Akshay Bhatia (due titoli in carriera: l’anno scorso qui nel “Lone Star State” e nel 2023 al Barracuda Championship) ma lo statunitense sarà rincorso da un field stellare.

Torna in campo dopo la pausa della scorsa settimana lo svedese Ludvig Åberg che, insieme a Tony Finau, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Jake Knapp, Hideki Matsuyama e Sami Valimaki, è tra i favoriti per il titolo. Si ripresenta al via anche Max Homa, con una stagione non delle migliori alle spalle finora. Il 6 volte vincitore sul PGA ha mancato 4 tagli su 7 presenze e un ritiro dopo il primo giro al Farmers Insurance Open.

Particolarmente motivato sarà, tra gli altri, anche il canadese Corey Conners, 2 volte vincitore qui al Valero Texas Open in 5 anni (nel 2023 e nel 2019). Anche J.J. Spaun, quest’anno già con 2 2° posti e una 3ª piazza, sarà tra i golfisti da tenere sotto controllo. Il 34enne, nato a Los Angeles, ha vinto sull’Oak Course nel 2022 ed è sicuramente tra i migliori giocatori di questo inizio di stagione. Non mancherà, ovviamente, anche una fetta di Italia a San Antonio. Matteo Manassero sarà al via insieme a Francesco Molinari, tornato, quest’ultimo, in campo proprio la scorsa settimana ad Houston. Il torinese si presenta con 3 tagli mancati e 2 buoni risultati su 5 presenze fin qui nel 2025 mentre il veronese, classe ’93, scenderà in campo forte del suo ultimo 39esimo posto al Texas Children’s Houston Open e dei suoi 5 risultati utili su 7 tornei.

Assenti Rory McIlroy, Scottie Scheffler e Xander Schauffele. I 3 nomi caldi del momento hanno preferito riposare e allenarsi in vista dell’appuntamento dell’anno.