Golf, Sam Ryder da solo in vetta al Valero Texas Open. Ottimo avvio per Manassero e Molinari

Prove generali al Valero Texas Open prima della “Settimana Santa” che ci porterà direttamente al The masters di Augusta. Dopo le prime 18 buche si è preso la leadership del torneo (che vale 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx) Sam Ryder, statunitense classe ‘89. Originario della Florida, Ryder si attesta, con un colpo di vantaggio sulla seconda posizione, al primo posto con un ottimo -9 di giornata (un bellissimo bogey free round con 3 birdie sulle prime e 6 sulle seconde).

A tener testa, tuttavia, ci sono i connazionali Keith Mitchell (-8), Brian Harman (-6), Carson Young e Jordan Spieth (-5) e il britannico Tommy Flettwood, fermo a -4 insieme, tra gli altri, a Maverick MacNealy e Andrew Novak in T6.

Partenza degna di nota anche per entrambi gli italiani al via questa settimana sui fairway del TOC San Antonio, Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il veronese classe ‘93, alla sua prima stagione sul PGA Tour, si trova in T12 a -3 insieme a Tony Finau, Emiliano Grillo, Sam Burns, Rico Hoey, Peter Malnati e Chan Kim. Il torinese, invece, classe ‘82, ha chiuso il primo round in -2, dietro di un colpo rispetto al connazionale, ed è in T19 in un gruppetto molto florido.

Deludenti, invece, le prime 18 buche dello svedese Ludvig Aberg. Il campione scandinavo ha girato in 71 colpi (-1) e si trova appaiato a Kurt Kitayama, Patrick Cantlay, S.W. Kim, Erik Van Royen e altri. Continua anche il periodo nero di Max Homa. Dopo aver mancato 4 tagli su 7 presenze (con anche un ritiro) lo statunitesne si attesta in T130 con lo score di +4.

Sam Ryder, 35enne, non ha vittorie sul tour americano. I suoi unici titoli sono sul Web.com tour e sul PGA Tour of Canada e risalgono rispettivamente al 2017 e al 2015.