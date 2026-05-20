Golf, arriva la CJ Cup Byron Nelson. Pochi i rivali temibili da Scheffler

Non un attimo di stop per il PGA Tour. Il “circus”, infatti, mandato in rassegna il PGA Championship vola in Texas, a McKinney (nell’area metropolitana di Dallas), per la CJ Cup Byron Nelson, uno dei maggiori tornei in programmazione ad avere come scopo una raccolta fondi che viene ogni anno devoluta in beneficienza. Fondata nel 1944 e attualmente giocata da diversi anni sul percorso del TPC Ranch, la CJ Cup Byron Nelson sará difesa, quest’anno, da Scottie Scheffler, autore di una vittoria con ben 8 colpi di vantaggio sul sudafricano Erik Van Rooyen nel 2025.

Sará dunque compito del n.1 al mondo difendersi dagli attacchi del field che scenderà in campo da giovedì 21 a domenica 24. I favoriti a contendersi il titolo sono sicuramente Brooks Koepks, tornato ormai in pianta stabile nel circuito americano dove ha già ottenuto 3 top 15, una top 10 (al Cognizant Classic) e una top 20. Insieme allo statunitense anche i connazionali Jordan Spieth, attualmente 47esimo al mondo dopo aver raggiunto 4 top 15 e due top 20 in stagione, e Nick Dunlap, per lui una stagione difficile con 5 tagli non passati e un ritiro su 9 tornei disputati ma con una top 20 allo Zurich Classic e un T24 al Myrtle Beach Classic che danno fiducia.

Abbastanza folta invece la compagine extra Stati Uniti che si schiererà sul campo da domani. A partire dal danese Rasmus Hojgaard, al momento in 67esima posizione nella classifica mondiale, e i suoi connazionali Rasmus Neergaard-Petersen e Thorbjorn Olesen, anche loro presenti sui fairway del TPC Ranch. Ad impensierire Scheffler ci penseranno, poi, anche il cinese Hatong Li, arrivato sul circuito americano quest’anno, insieme al canadese Taylor Pendrith (numero 82 al mondo) e il tedesco Matti Schmid, attuale numero 65.

Nonostante l’importanza del torneo e la storia dell’evento, quest’anno il field perde qualche nome importante rispetto al 2025. La scorsa edizione, infatti, aveva visto la partecipazione, oltre ai sopracitati, anche di Sam Burns, Chris Gotterup, Ben Griffin, Matt MacCarty, Jake Knapp, Sami Valimaki e il nostro azzurro Matteo Manassero.