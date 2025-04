Golf, Herman allunga dopo due round del Valero Texas Open. Bene Francesco Molinari, out Manassero

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Valero Texas Open (montepremi 9.5 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1922 e dunque tra i più antichi della storia del massimo circuito golfistico internazionale. A metà gara al comando della leaderboard troviamo un deciso Brian Harman.

L’americano guida la classifica con lo score di -12 (132 colpi) e vanta 4 lunghezze di margine sul connazionale Keith Mitchell. Terzo posto con -7 per il giapponese Ryo Hisatsune, per l’inglese Matt Wallace e per lo statunitense Sam Ryder. Quest’ultimo, al comando dopo la prima tornata, scivola in un negativo +2 di giornata che gli fa perdere due posizioni e soprattutto lo porta a 5 colpi da Harman.

Sul percorso par 72 del TPC San Antonio (Texas, Stati Uniti d’America) a chiudere la top ten con il punteggio di -6 troviamo un gruppetto composto dall’argentino Emiliano Grillo, dagli americani Daniel Berger, Carson Young, Andrew Novak, Patrick Cantlay, J.T. Poston, ed infine dal francese Antoine Rozner. Il transalpino recupera la bellezza di 84 posizioni grazie al superbo -9 di parziale che lo proietta così nelle zone alte della classifica.

Giornata in chiaroscuro per gli italiani. Sorride Francesco Molinari, che supera il taglio assestandosi al 22° posto. Il veterano torinese bissa il -2 del round d’apertura balzando ad un complessivo -4 tenendosi a contatto con le prime 20 posizioni. Seconda metà di round fatale invece a Matteo Manassero, che nelle ultime 9 buche scivola in 3 bogey annullando il -3 siglato nel giovedì texano. Il veronese entra così in zona taglio salutando l’evento americano.