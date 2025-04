Giulio Ciccone: “Vittoria importante per la testa verso il Giro d’Italia”

Giulio Ciccone ieri ha vinto la prima tappa del Tour of The Alps 2025 di ciclismo su strada: l’alfiere della Lidl-Trek si è imposto in una volata ristretta sul traguardo di San Lorenzo Dorsino ed ha indossato, ovviamente, anche la prima maglia di leader della classifica generale.

L’azzurro è stato intervistato a caldo da Tina Ruggeri di InBici, alla quale ha rivelato: “Vincere in Italia è sempre sempre bello, oggi i miei compagni hanno fatto veramente un grandissimo lavoro e sono felice di aver ricambiato con questa vittoria“.

La vittoria di ieri è importante per il ciclista della Lidl-Trek soprattutto in vista del Giro d’Italia, a poco più di due settimane dal via: “La preparazione per il Giro prosegue bene, oggi è arrivata una vittoria che è importante anche per la testa, quindi direi che è tutto perfetto“.