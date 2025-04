Tour of the Alps 2025: colpaccio di Giulio Ciccone nella tappa d’apertura

Prima tappa per il Tour of the Alps 2025 e subito un gran colpo per l’Italia. Ad imporsi nella frazione d’apertura con partenza ed arrivo in quel San Lorenzo Dorsino è Giulio Ciccone. Prima vittoria stagionale per l’abruzzese della Lidl-Trek che vestirà ovviamente la maglia di leader della classifica generale.

Tre corridori si sono avvantaggiati nella prima fase di gara: Finlay Pickering (Bahrain – Victorious), Andrew August (INEOS Grenadiers) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta).

Il gruppo ha lasciato abbastanza spazio salvo poi andare a recuperare in vista dell’ultimo GPM di giornata: Passo Durone. Lì sono partiti gli altri scatti: a muoversi Jefferson Cepeda (EF Education – EasyPost) e poi Paul Double (Team Jayco AlUla) e Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Nella discesa successiva il gruppo si è ricompattato. Ad inizio del falsopiano conclusivo ha provato l’allungo Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), che ha guadagnato una ventina di secondi sugli inseguitori. L’atleta tricolore è stato raggiunto proprio in vista dell’ultimo chilometro.

Sprint ristretto, come da pronostico, con Giulio Ciccone a dominare grazie al suo spunto veloce davanti alla coppia Decathlon AG2R La Mondiale Team formata da Felix Gall e Seixas.