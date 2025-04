Tour of the Alps 2025: Tiberi, Ciccone e Piganzoli all’ultimo test prima del Giro d’Italia

A venti giorni dall’inizio del Giro d’Italia 2025 continua la preparazione per tre dei ciclisti italiani più attesi sulle strade della Corsa Rosa. Antonio Tiberi, Giulio Ciccone e Davide Piganzoli saranno tra i principali protagonisti del Tour of the Alps, per tutti e tre l’ultimo vero test per migliorare ulteriormente la condizione in vista proprio del Giro.

Dei tre quello che si presenta con l’obiettivo di lottare per la Maglia Rosa è senza alcun dubbio Antonio Tiberi, che sarà il capitano della sua Bahrain-Victorious al Giro. Il corridore laziale non gareggia dalla Tirreno-Adriatico, dove ha concluso al terzo posto nella classifica generale al termine di una settimana con qualche lampo, ma con una condizione che era ancora molto lontana dall’essere al top. Sicuramente il Tour of the Alps, dove il laziale parte per vincere la generale, potrà dire molto sullo stato di forma di Tiberi, che vuole testarsi su un percorso sempre difficile, con tante salite e che può davvero essere il miglior “allenamento” in vista del Giro.

Nelle tre settimane di Corsa Rosa ci sarà anche Giulio Ciccone, che si presenterà al Giro con l’obiettivo certamente di essere protagonista, magari con qualche vittoria di tappa, magari puntando alla maglia degli scalatori già vinta al Tour de France o anche con un piazzamento nella Top-10. Il corridore della Lidl-Trek sarà proprio al via del Tour of the Alps per testarsi sulle tante salite che ci saranno nelle cinque tappe in programma e ritrovare un po’ di ritmo della corsa, visto che non gareggia dalla Milano-Sanremo.

I fari saranno puntati anche su Davide Piganzoli, uno dei talenti cristallini del ciclismo azzurro. Il ventiduenne sarà il capitano del Team Polti VisitMalta sia al Tour of the Alps sia al Giro d’Italia. Nella settimana sulle Alpi l’obiettivo sarà quello di competere per le prime posizioni, proprio come fatto a fine febbraio alla O Gran Camiño con il secondo posto nella classifica generale. Al Giro, invece, Piganzoli ha sicuramente come obiettivo quello di vincere la prima tappa della sua carriera e poi di provare a resistere per un bel piazzamento nella generale, con la Top-10 che sarebbe davvero un eccellente traguardo.