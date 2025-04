Tour of the Alps 2025, Giulio Ciccone: “Una vittoria di cui avevo bisogno, ieri Sinner mi ha detto…”

Un’affermazione importante. Giulio Ciccone ha timbrato la prima tappa del Tour of the Alps 2025. Nella frazione che si è sviluppata a San Lorenzo Dorsino di 145 km, il corridore della Lidl – Trek è riuscito a prevalere allo sprint di un gruppo a ranghi ridotti che comprendeva la maggior parte degli uomini di classifica.

L’abruzzese ha preceduto, infatti, l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), i due francesi Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team). Sesta piazza per l’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).

“Penso che abbiamo fatto un gran lavoro oggi, devo davvero ringraziare tutti i miei compagni di squadra. Avevamo un piano e penso che si sia realizzato in maniera perfetta. Era tanto tempo che non vincevo, ne avevo davvero bisogno oggi, e penso che sia ancora più speciale farlo in Italia e in questa corsa, che mi piace molto“, ha raccontato il ciclista nostrano (fonte: spaziociclismo).

Ciccone, infatti, non vinceva da quasi due anni, ricordando l’ultima vittoria nell’ottava tappa del Giro del Delfinato del 2023. “Dopo diverso tempo trascorso in ritiro in altura è sempre bello tornare a correre con una vittoria. La tappa è stata piuttosto dura, siamo andati molto forte sin dalla partenza e anche il percorso era impegnativo, quindi sono contento di questo successo“, ha aggiunto.

E poi una rivelazione simpatica su Jannik Sinner, grande amico dell’alfiere della Lidl – Trek: “Ieri sera ho parlato con Sinner e mi prendeva in giro. Diceva che, fra i nostri amici, sono l’unico a non avere ancora una vittoria quest’anno. Ora siamo a posto, ho recuperato” (fonte: tuttobiciweb).

Il corridore si è riferito, infatti, al gruppo di amici a Montecarlo, comprendente anche Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi che ieri hanno vinto con la Ferrari la 6 Ore di Imola. Un Sinner, tra l’altro, che ha accolto la vittoria di Ciccone anche con una storia su Instagram, scrivendo: “Mamma miaaa“.