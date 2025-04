Giro di Romandia 2025, prologo di oggi Saint-Imier – Saint-Imier: orari, tv, percorso, favoriti. Si assegna la prima maglia di leader

L’inizio e la fine saranno caratterizzati dalla sfida contro il tempo. È tutto pronto per la partenza del Giro di Romandia 2025. La storica corsa a tappe, siamo giunti all’edizione numero 78, prende il via oggi per concludersi domenica 04 Maggio a Ginevra dopo aver percorso 683,3 chilometri.

Il breve prologo di apertura ha il compito di assegnare la prima maglia di leader della classifica generale. La breve prova a cronometro chiama ad un importante risposta gli specialisti delle prove contro il tempo, chiamati poi a ripetersi nell’atto conclusivo, e offrirà una prima istantanea dei rapporti di forza tra i corridori destinati a giocarsi il successo nelle ultime tappe. Le venti squadre partecipanti, sono 140 i corridori al via, si sfidano per designare il successore nell’albo d’oro di Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti a Vlasov e Lipowitz.

PERCORSO

Saint-Imier è la location prescelta per l’atto di apertura della corsa. I corridori iniziano in pianura, affrontano un tratto in leggere dislivello e si cimentano poi con la discesa che li accompagna al traguardo. I corridori dovranno affrontare con la massima attenzione un tracciato nel quale sono presenti numerose curve.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2025

Martedì 29 aprile-prologo: Saint-Imier- Saint-Imier (3,2 km)

Orario di partenza: 15:13

Orario di arrivo: 17:40 circa

GIRO DI ROMANDIA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15:30 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:30 alle 17:50, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il primo corridore a partire sarà il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto, l’ultimo sarà Victor Langelotti della Ineos Grenadiers. Suscita grande interesse la prova dei principali candidati al successo finale per capire come esordiranno nella corsa il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e il belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. Possibili protagonisti di giornata potrebbero essere l’australiano Luke Plapp della Team Jayco AlUla, il lussemburghese Arthur Kluckers della Tudor Pro Cycling Team, lo svizzero Stefan Kung della Groupama – FDJ, l’austriaco Felix Großschartner della UAE Team Emirates-XRG, il polacco Filip Maciejuk della Red Bull – BORA – hansgrohe e l’irlandese Eddie Dounbiar della Team Jayco AlUla.