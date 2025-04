Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame

Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione.

Prende il via domani e si concluderà domenica 04 Maggio il Giro di Romandia 2025, corsa giunta alla settantottesima edizione. La gara si articola in un cronoprologo e cinque tappe, si parte da Saint Imier e si arriva a Ginevra dopo 683,3 chilometri. Saranno decisivi gli arrivi in salita e la cronometro finale per designare il nome di colui che, nell’albo d’oro, succederà a Carlos Rodriguez, vincitore dello scorso anno davanti al russo Aleksandr Vlasov e al tedesco Florian Lipowitz.

Il campo partecipanti, di alto livello, lascia presagire una corsa emozionante nella quale non mancheranno i colpi di scena. I principali candidati alla vittoria finale sembrano essere Remco Evvenepoel e Joao Almeida. Il fuoriclasse della Soudal Quick-Step, rientrato alla grande dopo il grave infortunio patito in inverno, affronta la prima corsa a tappe della propria annata. Il portoghese della UAE Team Emirates-XRG è reduce dalla splendida vittoria nel Giro dei Paesi Baschi e punta a consolidare il suo status di uomo da corse a tappe con un nuovo importante successo. La formazione emiratina è l’assoluta dominatrice della prima parte del 2025, già superati i 30 successi, e si schiererà compatta al fianco del proprio capitano.

Nel ruolo di possibili outsider figurano l’inglese Oscar Onley della Team Picnic PostNL, l’iberico Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers e il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto. Da seguire con attenzione le prove del francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e del russo Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe L’Italia punta, per ben figurare, su Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team.