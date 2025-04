LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: si parte con una prova contro il tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici e Amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia, storica corsa a tappe giunta alla sua settantottesima edizione in partenza oggi, martedì 29 aprile, fino a domenica 4 maggio. La frazione odierna sarà contrassegnata appunto da un “prologo” di apertura e avrà il compito di assegnare la prima maglia di leader della generale.

Il percorso prevede 3.400 metri con partenza ed arrivo a Saint-Imier (Svizzera). Si comincia in pianura, successivamente i corridori dovranno affrontare un tratto con leggero dislivello, per poi passare in rassegna una sezione in discesa fino al traguardo. Il vero ostacolo è tuttavia rappresentato dalle curve, numerose ed insidiose.

Lennert Vam Eetvelt (Lotto) avrà il compito di aprire le danze, mentre Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) sarà l’ultimo corridore ad affrontare il tracciato. Chi temere tra i vari protagonisti? Tra tutti suscitano particolare interesse il lusitano Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Attenzione poi al lussemburghese Arthur Kluckers , al padrone di casa Stefan Kung (Groupama-FDJ), all’austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates-XRG) e all’australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla).

Il nostro collegamento comincerà alle 15.13.