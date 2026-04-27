Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designato

A meno di due settimane dalla Grande Partenza di venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026 perde purtroppo uno dei suoi possibili protagonisti in ottica classifica generale. Joao Almeida, capitano designato della UAE Emirates XRG (in assenza di Tadej Pogacar), ha annunciato infatti che non prenderà parte alla Corsa Rosa a causa della sindrome virale contratta ad inizio stagione.

“Purtroppo non sarò alla partenza del Giro d’Italia il mese prossimo. I problemi di salute degli ultimi mesi hanno influenzato troppo la mia preparazione e hanno fatto sì che non fossi pronto in tempo, il che è un peccato perché è una gara che amo veramente tanto“, scrive il corridore portoghese spiegando tramite i social il motivo del suo forfait.

“Dopo averne parlato con la squadra, abbiamo deciso che era meglio prenderci un periodo di riposo e concentrarci su nuovi obiettivi più avanti nella stagione. Non abbiamo ancora fissato questi nuovi obiettivi, ma lo faremo con calma nelle prossime settimane. Per ora è il momento di riposarsi un po’ e ricostruire lentamente le cose. In bocca al lupo ai ragazzi per il Giro, farò il tifo da casa“, aggiunge Almeida.

Il 27enne lusitano vanta un terzo posto nella classifica generale del 2023 come miglior risultato della carriera al Giro, ma nell’ultimo biennio aveva dimostrato un ottimo livello anche nelle altre corse a tappe di tre settimane arrivando quarto al Tour de France 2024 (da gregario di Pogacar) e secondo alla Vuelta 2025 dietro solamente al danese Jonas Vingegaard.