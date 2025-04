Giro delle Fiandre femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Tutte a caccia di Elisa Longo Borghini

L’auspicio degli appassionati è quello di vivere una domenica dalla forti emozioni grazie ad una delle corse storiche del panorama internazionale. Parallelamente alla versione maschile prende il via tra qualche ora la ventiduesima edizione del Giro delle Fiandre Femminile.

La corsa si svolge su un tracciato di 168,9 chilometri con partenza, prevista alle ore 13:20, e arrivo, stimato intorno alle ore17:30, ad Oudenaarde. Il percorso propone buona parte delle difficoltà affrontate dai colleghi uomini con dodici muri e sei settori di pavé.

PERCORSO

Le atlete percorrono poco più di sessanta chilometri in pianura prima di entrare nella parte calda della gara. La prima difficoltà di giornata è l’Edelareberg, il finale è riservato all’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg, trampolino di lancio per le candidate alla conquista del successo. Dall’ultima scalata mancheranno infatti solo 13,2 chilometri al traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DELLE FIANDRE DONNE 2025

Orario di partenza: 13:20

Orario di arrivo: 17:30 circa

GIRO DELLA FIANDRE DONNE 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 16:45 alle 18:15

Diretta streaming: dalle 15.00 alle 18:30 su Discovery+; dalle 16:45 Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il campo partecipanti annovera la gran parte delle cicliste di punta del panorama internazionale, premessa per una corsa emozionante nella quale le big si sfideranno a viso aperto in un duello appassionante. Elisa Longo Borghini della UAE Team ADQ non può non capeggiare la lista delle favorite al trionfo finale in quanto detentrice del titolo e vincitrice dell’Attraverso le Fiandre dello scorso mercoledì grazie ad un prepotente assolo finale di quasi trenta chilometri. La campionessa italiana dovrà però fronteggiare un’agguerrita concorrenza, a partire dal duo della Team SD Worx – Protime Lotte Kopecky–Lorena Wiebes. La belga, campionessa del mondo in carica, è alla ricerca del primo trionfo stagionale e i muri sembrano essere la cornice ideale per esaltare le sue caratteristiche, l’olandese è il cliente peggiore da dover affrontare in caso di arrivo a ranghi compatti. L’eterna Marianne Vos, punta di diamante della Team Visma | Lease a Bike, è rivale sempre temibile e pronta a piazzare la stoccata per arricchire il suo sconfinato palmares. Da seguire con particolare attenzione le portacolori della CANYON//SRAM zondacrypto Katarzyna Niewiadoma e Chloé Dyger, tandem che potrebbe giocare di squadra per creare le condizioni utili alla costruzione del risultato.