Il Giro delle Fiandre non si vedrà in chiaro sulla RAI: la situazione delle prossime Classiche fino alla Liegi

La primavera è il periodo delle Classiche Monumento: è proprio in avvio della bella stagione che si disputano quattro delle cinque corse di un giorno più importanti dell’annata ciclistica. Un paio di settimane fa gli appassionati si sono potuti divertire con la Milano-Sanremo, vinta dall’olandese Mathieu van der Poel al termine di un emozionante confronto con lo sloveno Tadej Pogacar e Filippo Ganna. Domenica 6 aprile ci sarà spazio per il Giro delle Fiandre, un evento sportivo che in Belgio è considerato alla stregua di una religione.

La Ronde è un appuntamento che riunisce una Nazione molto devota al pedale e che cattura sempre l’attenzione degli amanti delle due ruote, con alcuni tratti iconici come l’Oude Kwaremont e il Paterberg che faranno la differenza. Si profila un nuovo duello tra van der Poel e Pogacar, ma attenzione a Ganna che ricoprirà ancora una volta il ruolo di ambizioso outsider. Domenica 13 aprile si correrà invece la Parigi-Roubaix, mitica con i suoi tratti in pavé e con l’arrivo al Velodromo dove i corridori giungono stremati e infangati.

Al termine del ribattezzato Inferno del Nord, difficilissimo da digerire per tutti i ciclisti, bisognerà aspettare un paio di settimane per gustarsi la quarta Monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi è prevista domenica 27 aprile. Prima della rinominata Doyenne, però, ci sarà spazio per la Amstel Gold Race, che quest’anno si correrà la domenica di Pasqua (20 aprile). La ribattezzata Classica della Birra non è una Monumento, ma facendo da cuscinetto tra Roubaix e Liegi è molto apprezzata dagli appassionati.

Abbiamo rinfrescato il calendario, ma gli amanti del grande ciclismo dovranno tenere presente un’importante novità sul fronte dei diritti televisivi. Il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race non godranno della diretta gratis e in chiaro sui canali della Rai, offerta a cui il grande pubblico era abituato: per guardare queste due corse sarà necessario essere abbonati ad Eurosport (visibile anche su Sky Go, NOW, DAZN) o Discovery+. Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi potranno invece essere seguite anche sulle reti Rai, oltre che su Eurosport e Discovery+.

DOVE VEDERE LE CLASSICHE DI CICLISMO IN TV?

Domenica 6 aprile, Giro delle Fiandre: esclusiva su Eurosport e Discovery+

Domenica 13 aprile, Parigi-Roubaix: Rai, Eurosport, Discovery+

Domenica 20 aprile, Amstel Gold Race: esclusiva su Eurosport e Discovery+

Domenica 27 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi: Rai, Eurosport, Discovery+