Thibau Nys vince il GP Miguel Indurain, lanciato da uno splendido Andrea Bagioli

Thibau Nys ha vinto il GP Miguel Indurain, tradizionale corsa di una giorno che si disputa in Navarra e che porta il nome del fuoriclasse spagnolo capace di vincere cinque Tour de France consecutivi. Il belga ha sfruttato al meglio il lavoro dello scatenato compagno di squadra Andrea Bagioli sulle rampe più dure dell’Alto de Ibarra e poi ha piazzato una micidiale accelerazione nei pressi della vetta, quando mancavano un paio di chilometri al traguardo di Estella-Lizarra.

Il 22enne della Lidl-Trek ha messo in mostra le sue doti di ciclocrossista (durante l’inverno ha vinto anche una prova di Coppa del Mondo nel fango) e ha saputo fare la differenza in un appuntamento di prestigio, conquistando la prima vittoria stagionale e ottenendo il dodicesimo successo da professionista (non festeggiava dallo scorso 17 agosto al Giro di Polonia).

Thibau Nys si è imposto con un vantaggio di tre secondi nei confronti dell’olandese Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), che allo sprint ha prevalso su uno splendido Andrea Bagioli. Il 26enne, quest’anno già quinto alla Cadel Evans Road Race e alla Faun Drome Classic, ha dimostrato di essere in eccellenti condizioni fisiche e ha ottenuto un terzo posto di rilievo pur avendo lavorato per il compagno di squadra.

Il suo forcing aveva permesso di rientrare sugli uomini che avevano attacco in precedenza lungo un tratto in discesa ovvero gli olandesi Bauke Mollema (altro uomo della Lidl-Trek, oggi per distacco la formazione migliore) e Alex Molenaar, il francese Matteo Vercher e l’austriaco Felix Grossschartner. Da segnalare il quarto posto dell’uruguayo Guillermo Silva (Caja Rural-Seguros RGA) a sette secondi, appena davanti allo spagnolo Alex Aranburu (Cofidis) e allo svizzero Marc Hirschi (Tudor), ottava piazza per Simone Velasco (XDS Astana).