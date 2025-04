Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2025: orari, programma, streaming

Si scalda già il cuore degli appassionati in vista del prossimo grande appuntamento della stagione della classiche. Ci sono tutte le premesse per assistere ad un nuovo epico scontro tra i titani del grande ciclismo internazionale. Si corre domenica l’edizione numero 109 del Giro delle Fiandre.

La corsa parte, alle 10:00, da Bruges e si conclude, dopo 269 chilometri, a Oudenaarde con arrivo stimato intorno alle 16:15. Centosettantaquattro corridori di venticinque squadre si daranno battaglia per succedere nell’albo d’oro a Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck, vincitore dello scorso anno e di due delle ultime tre edizioni.

La corsa propone i 120 chilometri iniziali in pianura prima di dare il via alla battaglia. I corridori affrontano infatti, nella seconda parte, ben sedici muri e sette settori di pavé. L’ultima difficoltà di giornata, a quindici chilometri dal traguardo, sarà costituita dalla seconda scalata del Paterberg, 360 metri con pendenza media del 12,9% e massima superiore al 20%. Una volta superata l’ultima asperità i corridori si proietteranno poi verso l’arrivo.

Il fuoriclasse olandese è il grande favorito per la vittoria finale insieme a Tadej Pogacar della UAE Team Emirates – XRG. Il fenomeno sloveno, vincitore della gara nel 2023, promette battaglia per provare a prendersi l’immediata rivincita dopo il beffardo terzo posto ottenuto in una Milano-Sanremo di cui è stato l’assoluto protagonista.

La copertura televisiva del Giro delle Fiandre sarà garantita da Eurosport 1 dalla 09:45 alle 16:45 e, in streaming, da Discovery Plus. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 10:00. Non è prevista la diretta sulle reti Rai.

PROGRAMMA GIRO DELLE FIANDRE 2025

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE IL GIRO DELLA FIANDRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 09:45 alle 16:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 09:45 alle 17:25

Diretta live testuale: OA Sport