Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (12 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Si decide tutto nella frazione conclusiva

Sesta ed ultima tappa per il Giro dei Paesi Baschi 2025. Oggi in programma la frazione di 153,4 chilometri da Eibar ad Eibar che andrà a determinare la classifica finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria e favoriti della gara.

PERCORSO

Non ci sarà un attimo di tregua: sette GPM in programma, il primo poco dopo il via, quello di Elkorrieta (2,6 km al 6,7%). Neanche il tempo di respirare ed ecco la salita di Azurki (5,1 km al 7,4%). Discesa e si sale verso Krabelin (5 km al 9,4%), ascesa molto dura. Non è finita qui Trabakua (3,3 km al 7,1%) anticipa Karabieta (6,6 km al 6,7%) prima del gran finale. Prima la salita verso Izua (4,1 km al 9,2%) e poi quella di Trabauka (3,3 km al 7,1%). Non è finita comunque qui: negli ultimi 20 chilometri diversi strappi prima del traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Sabato 12 Aprile

Eibar – Eibar (153,4 km)

Orario di partenza: 13.29

Orario di arrivo: 17:30 circa

SESTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (dalle 15.30)

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI SESTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Si decide la classifica generale che vede al comando Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) con 30” di margine su Maximilian Schachmann (Soudal-QuickStep). Il tedesco proverà in ogni modo ad andare all’assalto della maglia di leader, così come il connazionale Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe). Da seguire anche Mattias Skjelmose. In casa Italia Simone Velasco punta ancora a far bene: al momento è in top-10.