Giro dei Paesi Baschi 2025, Ben Healy vince in solitaria la quinta tappa. Almeida resta leader

Fantastica vittoria di Ben Healy nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi. L’irlandese della EF Education-EasyPost era presente nella fuga iniziale e poi è partito in solitaria a 60 chilometri dal traguardo di Gernika-Lumo, centrando il nono successo in carriera tra i professionisti. Secondo posto per il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers), terzo per un ottimo Simone Velasco (Astana), che sta disputando davvero un’ottima corsa.

Dopo una serie di tentativi, la fuga va in porto con Ben Healy, Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Warren Barguil (Picnic PostNL). Il gruppo lascia fare, con la UAE Team Emirates che controlla agevolmente la situazione, visto che nessuno preoccupa Almeida in classifica generale.

La svolta arriva dopo il traguardo intermedio di Arteaga, quando mancano una sessantina di chilometri al traguardo. Ben Healy decide di salutare i compagni di fuga e si getta alla ricerca dell’impresa solitaria. Un’azione fenomenale quella dell’irlandese EF Education-EasyPost, che guadagna costantemente sul gruppo. Piano piano vengono ripresi tutti i fuggitivi, ma l’irlandese conserva sempre un vantaggio intorno ai due minuti. Dal gruppo cominciano una serie di scatti e ci provano prima Axel Laurance, poi Alex Aranburu (Cofidis), seguito a ruota da Florian Lipowitz (Red Bull Bora-hansgrohe), ma la UAE controlla benissimo la corsa.

Per Healy non ci sono problemi, con l’irlandese che va a completare una giornata da sogno. Alle sue spalle chiude al secondo posto Axel Laurance, mentre in terza posizione conclude un ottimo Simone Velasco, che fa sua la volata per l’ultimo posto sul podio di giornata. In classifica generale non cambia nulla, con Joao Almeida sempre al comando sui tedeschi Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) e Florian Lipowitz, rispettivamente staccati di 30 e 38 secondi.