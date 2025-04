Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli fuori dalla top-10 in Coppa del Mondo. Onofriichuk dominante

Sofia Raffaeli ha faticato a distinguersi anche nella seconda giornata di gare a Sòfia (Bulgaria), dove va in scena la tappa d’apertura della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo il poco brillante dodicesimo posto in cui ieri aveva chiuso la prima metà del concorso generale individuale (27.950 con il cerchio e 25.150 con la palla), oggi la fuoriclasse marchigiana è andata in difficoltà con gli altri due attrezzi, sempre in quella Armeec Arena dove nel 2022 si laureò Campionessa del Mondo.

La medaglia di bronzo nell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024 è incappata in qualche perdita e sbavatura tra clavette (26.750) e nastro (24.750), chiudendo così il proprio giro completo con il punteggio complessivo di 104.600. L’allieva di Claudia Mancinelli, alla seconda uscita internazionale di questa stagione dopo aver conseguito la piazza d’onore nel GP di Marbella un paio di settimane fa, ha concluso all’undicesimo posto.

Il riscontro non può soddisfare la 21enne, che è incappata in una trasferta al di sotto delle proprie aspettative, come può capitare anche a talenti del suo calibro. La nostra portacolori avrà tutto il tempo di resettare, perfezionare i propri esercizi e presentarsi con rinnovate ambizioni ai prossimi impegni agonistici. La gara è stata vinta dall’ucraina Taiisia Onofriichuk con 114.450 punti, davanti alla padrona di casa Stiliana Nikolova (110.650) e all’uzbeka Takhmina Ikromova (109.850 punti).

Viola Sella ha invece terminato in 25ma posizione con il riscontro di 101.300: dopo il 26.050 al cerchio e il 25.350 alla palla conseguiti ieri, l’azzurra ha concluso la propria trasferta con il 24.000 alle clavette e il 25.900 al nastro. Domani (domenica 6 aprile) si tornerà in pedana per le Finali di Specialità (prove non olimpiche), Sofia Raffaeli sarà impegnata al cerchio.