Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli debutta in Coppa del Mondo: sfida con Onofriichuk e Nikolova

La Coppa del Mondo 2025 di ginnastica ritmica si aprirà a Sòfia (Bulgaria) nel weekend del 4-6 aprile: sarà il primo di quattro appuntamenti, seguito dai due eventi di Baku (Azerbaijan) e Tashkent (Uzbekistan) nelle prossime settimane e dalla finale di Milano a luglio. L’Italia si affiderà a Sofia Raffaeli, che si cimenterà nel suo secondo impegno stagionale in campo internazionale dopo aver fatto incetta di podi al Grand Prix di Marbella.

La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, punterà a un risultato di lusso alla Armeec Arena, dove sarà attesa da un confronto vibrante con l’ucraina Taisiia Onofriichuk, che l’aveva battuta sul giro completo proprio a Marbella qualche settimana fa e che probabilmente è l’atleta più in forma del momento, come ha ribadito nell’ultimo weekend dominando il GP di Thiais.

L’altra big in gara è la padrona di casa Stiliana Nikolova, Campionessa d’Europa che ha brillato proprio in questa località in un evento internazionale disputato durante l’ultimo fine settimana. Da tenere d’occhio anche l’altra bulgara Eva Brezalieva, senza dimenticarsi della bielorussa Alina Harnasko, della cipriota Vera Tugolukova e dell’uzbeka Takhmina Ikromova.

L’Italia non sarà invece della partita con il gruppo: il momento è complicato per le Farfalle e si è deciso di non prendere parte a questo evento, dopo che i test svolti a Desio hanno convinto a una rinuncia visto che gli esercizi devono ancora essere perfezionati. In squadra sono previsti anche diversi innesti dopo il ritiro di alcune veterane ed è meglio non affrettare i tempi. Si attende anche di sapere chi sarà la prossima allenatrice dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico. La Bulgaria sarà dunque la grande favorita della vigilia, ma in pedana ci saranno anche Spagna, Francia, Ucraina, Uzbekistan e Giappone.