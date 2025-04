Ginnastica ritmica, rinviato il debutto delle Farfalle. Sofia Raffaeli convocata per la Coppa del Mondo

Le Farfalle non faranno il proprio debutto stagionale nel weekend del 4-6 aprile, quando a Sòfia (Bulgaria) andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo. Dopo il sollevamento di Emanuela Maccarani dal ruolo di DT della Nazionale, ieri pomeriggio si è svolta una simulazione di gara presso l’Accademia di Desio e le tecniche preposte hanno deciso di rimandare l’esordio del gruppo guidato dalla nuova capitana Martina Centofanti.

Secondo quanto riporta la Federginnastica, “le due composizioni, inedite per attrezzi, musiche e coreografie hanno bisogno ancora di lavoro prima di essere presentate ufficialmente alle giurie internazionali“. Resta da definire quando rivedremo all’opera le azzurre, in avvicinamento agli Europei previsti a Tallin (Estonia) dal 4 all’8 giugno. Il momento non è di certo dei più semplici per il gruppo, bronzo ai Giochi della scorsa estate, che è in attesa di scoprire quale sarà la nuova allenatrice.

Alla Armeec Arena si esibirà invece Sofia Raffaeli, bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse marchigiana, che si prepara a Fabriano, sarà alla sua seconda uscita internazionale di questa annata agonistica dopo aver disputato il Grand Prix di Marbella un paio di settimane fa. Ad affiancare il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, seguita dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli, ci sarà Viola Sella, allenata da Daniela Vergani a Milano.