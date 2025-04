Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli fatica al debutto in Coppa del Mondo. Onofriichuk in testa

A Sòfia (Bulgaria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, ad alzare il sipario sono stati i primi due esercizi del concorso generale individuale. L’ucraina Taisiia Onofriichuk ha confermato l’eccellente stato di forma dopo le vittorie ottenute nei Grand Prix di Marbella e Thiais nelle ultime settimane, svettando con il punteggio complessivo di 57.900 (29.800 con il cerchio e 28.100 con la palla).

Alle sue spalle, ma già sensibilmente distaccate, si sono piazzate la padrona di casa Stiliana Nikolova (56.900, 29.200+27.400) e la bielorussa Alina Harnasko (56.00, 28.700+27.300). Inseguono l’uzbeka Takhmina Iromova (55.550), l’israeliana Lian Rona (54.200) e la polacca Liliana Lewisnka (54.050). La gara proseguirà domani con gli esercizi tra palla e clavette, al termine dei quali si determinerà la classifica finale.

L’esordio nella massima competizione internazionale si è rivelato un po’ complicato per Sofia Raffaeli. La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e reduce dal secondo posto sul giro completo a Marbella, si è fermata in dodicesima posizione con il riscontro di 53.100: l’azzurra ha pagato a caro prezzo delle sbavature e una perdita di attrezzo con la palla (25.150), mentre al cerchio è stata valutata in 27.950.

L’allieva di Claudia Mancinelli sarà chiamata a una difficile rimonta nella giornata di domani: puntare al podio appare molto difficile, l’obiettivo è di fare bene negli ultimi due attrezzi per cercare di qualificarsi alle finali di specialità previste domenica, obiettivo sfumato nelle prove odierne. Viola Sella ha terminato in 23ma posizione con il punteggio di 51.400 (26.050 con il cerchio e 25.350 con la palla).