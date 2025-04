Ginnastica artistica, rivoluzione a Los Angeles 2028: nasce la prova a squadre mista alle Olimpiadi!

Ci sarà sempre più spazio per la ginnastica artistica alle Olimpiadi! A Los Angeles 2028 debutterà infatti una nuova gara che arricchirà il numero di titoli in palio per quanto riguarda l’universo della Polvere di Magnesio, che è uno degli sport di classe A ai Giochi insieme all’atletica leggera e al nuoto. A Parigi 2024 se ne erano assegnati quattordici: le due prove a squadre, i due concorsi generali individuali e le dieci specialità (quattro femminili e sei maschili). Negli States si passerà a quindici eventi da medaglia.

Il CIO ha infatti accolto la richiesta della Federazione Internazionale di Ginnastica di aggiungere una prova a squadre miste, i cui dettagli devono ancora essere comunicati. Uomini e donne gareggeranno insieme, ma le modalità del format verranno svelati soltanto nel prossimo futuro. Si potrebbe pensare a un ginnasta e una ginnasta che faranno coppia difendendo i colori della propria Nazione, oppure a una vera e propria formazione con due atlete e due atleti.

Ci sarà anche da limare un dettaglio non da poco, ovvero lo sbilanciamento degli attrezzi: nel maschile ne sono previsti sei (volteggio, corpo libero, anelli, cavallo con maniglie, sbarra, parallele pari), mentre nel femminile si compete su quattro (volteggio, corpo libero, parallele asimmetriche, trave). In una regolare gara a squadre miste bisognerà equilibrare il più possibile questo fattore, come avviene in parte alla Swiss Cup (tradizionale meeting di fine stagione).

L’Italia osserva interessata dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la squadra femminile a Parigi 2024, dove gli uomini si sono qualificati alla finale del team event dopo una lunga assenza. Ai Giochi nella capitale francese il Bel Paese esultò alla trave per merito di Alice D’Amato e Manila Esposito, che salirono rispettivamente sul primo e il terzo gradino del podio.